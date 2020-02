Mélangez-le avec la meilleure offre que nous ayons jamais vue sur un mélangeur Vitamix de qualité professionnelle, aujourd’hui seulement – .

Le Vitamix Explorian n’est pas seulement UNE mélangeur, c’est LE mixeur. Tout le monde et tout le monde savent que ce mélangeur de qualité professionnelle est aussi bon que possible en termes de puissance et de performances. En plus de cela, il est en fait quelque peu abordable entre 300 $ et 350 $ selon l’endroit où vous l’achetez. Oui, c’est beaucoup d’argent à dépenser sur un mélangeur, mais cela durera essentiellement pour toujours et c’est beaucoup moins cher que les autres modèles Vitamix.

L’Explorian vaut en effet chaque centime à son prix de détail complet, mais cela ne signifie pas que vous devez payer autant pour mettre la main dessus. En fait, la grande vente du jour des présidents d’Amazon a apporté avec elle l’une des meilleures offres que nous ayons jamais vues sur n’importe quel Vitamix. Procurez-vous un mélangeur Vitamix Explorian 65542 de qualité professionnelle renouvelé aujourd’hui et vous ne paierez que 189,95 $, ce qui est totalement inconnu pour ce mélangeur de pointe. Il est livré avec une garantie et une garantie comme tout autre produit renouvelé certifié en vente sur Amazon, vous pouvez donc le retourner pour un remboursement complet dans les 90 jours en cas de problème.

Voici les puces de la page produit:

Contrôle de vitesse variable: Dix vitesses variables vous permettent d’affiner chaque texture avec une précision culinaire, des purées les plus douces aux soupes les plus chaudes

Fonction Pulse: superposez des côtelettes grossières sur des purées lisses pour des recettes plus consistantes, telles que des salsas en morceaux ou des soupes de légumes épaisses

Contenant discret de 64 onces: parfait pour les repas de famille et les réceptions, tout en s’adaptant confortablement sous la plupart des armoires de cuisine

Lames en acier inoxydable trempé: Nos lames en acier inoxydable de qualité aéronautique sont conçues pour gérer les ingrédients les plus durs, donc du premier au dernier mélange, vous obtenez les mêmes résultats de qualité

Autonettoyant: avec une goutte de savon à vaisselle et de l’eau tiède, votre appareil Vitamix peut se nettoyer en 30 à 60 secondes.

Contenu de la boîte: Base moteur, profil bas 64 oz. conteneur, sabotage à profil bas, livre de cuisine

Le récipient et le couvercle vont au lave-vaisselle et sont fabriqués en Eastman Tritan sans BPA.

Complet de 3 ans

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.