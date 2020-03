Mellotron vintage: à la découverte du joyau oublié de Logic Pro X

Aujourd’hui, nous explorons l’instrument d’échantillonnage Vintage Mellotron d’Apple de Logic Pro X. Avec tant d’instruments et de bibliothèques de sons tiers géniaux, il peut être facile d’oublier l’équipement intégré de Logic. L’échantillonneur virtuel Mellotron d’inspiration rétro est l’une des bibliothèques de sons les plus intéressantes à ignorer par certains utilisateurs de Logic Pro X, et il est entièrement gratuit avec l’achat de la suite DAW professionnelle d’Apple.

Alors que les agrafes comme l’EXS24 et le nouveau venu Alchemy sont difficiles à laisser passer – que ce soit parce que vous avez plus de 10 ans d’instruments personnalisés au robinet ou la puissance de cisaillement de l’ancien synthétiseur hybride Camel Audio – il y en a certains moins connus et sous-appréciés des options qui ont tendance à être abandonnées sans raison valable. Il y a quelques années, Apple a présenté son Mellotron en tant que patch EXS24 avant de le promouvoir au statut d’instrument virtuel autonome. L’échantillonneur virtuel d’inspiration rétro est l’une des bibliothèques de sons les plus intéressantes à ignorer par certains utilisateurs de Logic Pro X, et il est entièrement gratuit avec l’achat de la suite DAW professionnelle d’Apple.

L’inspiration se présente sous plusieurs formes. Parfois, il suffit de comprendre ce qu’est une bibliothèque d’instruments, comment elle a été créée ou où ses racines ont été plantées. Que ce soit les mécaniques branlantes qui se cachent dans l’arrière-plan du clavier d’un inventeur fou ou les cassettes fondues, des sons excentriques d’origine parfois inexplicable peuvent projeter des visuels dans nos esprits et devenir de formidables influences sur nos créations. Et bien qu’apparemment indescriptible et d’une apparence trompeuse, le Mellotron d’Apple en est un.

L’OG Mellotron

Basé sur un clavier électromécanique développé au Royaume-Uni vers 1963, Vintage Mellotron est une bibliothèque d’instruments virtuels légère et pourtant efficace qui offre gratuitement les vibrations rétro aux utilisateurs LPX. En quelques années, l’orignal apparaissait sur des enregistrements comme The Beatles hit “Strawberry Fields Forever” avant de perdre la bataille de la commodité au profit de petits équipements numériques dans les années 80, puis de faire une résurgence dans l’espace d’instruments virtuels.

Appelons cela le précurseur spirituel de ce que l’on appelle maintenant des échantillonneurs numériques, le Mellotron original a utilisé une série de têtes de bande magnétique, de coussinets de pression et de mécanismes à ressort pour permettre aux utilisateurs de lire des enregistrements sonores uniques lorsqu’ils jouent une touche. Ces jours-ci, c’est aussi simple que de glisser-déposer un fichier audio sur une interface virtuelle, mais à l’époque c’était un ballet de gadgets et d’appareils qui dansaient gracieusement du bout des doigts. Le tout fonctionnait comme par magie en ce qui concerne le joueur, mais à l’intérieur, il y avait un brillant désordre de doodads et de cabestans électromécaniques qui sonnaient aussi bien qu’incohérents.

Ce quelque chose de spécial

C’est là que l’éclat de la machine – et plus exactement son homologue virtuel – brille vraiment pour moi. Même fraîchement sorti de l’usine, aucun Mellotron d’origine ne sonnait tout à fait la même chose. Des problèmes liés à l’environnement (température, humidité, poussière, fumée), à ​​un alignement de la tête de bande pas tout à fait parfait et à l’étirement de la bande, ces machines ne manquaient certainement pas de caractère. Rappelez-vous que chaque note que l’utilisateur joue sur le clavier a été enregistrée en temps réel, par de vrais joueurs, avec une bande analogique adaptée à l’époque, de sorte que même l’audio source est une partie importante de ce qui fait à la fois la machine d’origine et sa modernité. frères différents de votre échantillonneur numérique moyen.

Bien qu’il existe certainement des instruments Mellotron tiers intéressants (ainsi que des émulations vintage similaires), le Vintage Mellotron intégré de Logic mérite d’être épousseté pour un autre essai. Des boucles MPC au son des années 90 et des murs de cordes indé écrasés aux pads luxuriants pour vos rythmes relaxants et les mélodies hip-hop modernes, le Mellotron Vintage léger d’Apple n’est pas à négliger.

Mellotron Vintage

À première vue, le Vintage Mellotron peut sembler trop basique, mais à bien des égards, il est en fait plus riche en fonctionnalités que l’original et semble fantastique. Selon Apple, il propose «des versions minutieusement échantillonnées de chaque note des bandes originales de la bibliothèque de sons Mellotron», y compris les caprices des performances. Bien que cela ne sonnera jamais aussi romantiquement sale que la configuration platonique des années 1960, Vintage Mellotron semble incroyable et est maintenant devenu ce qui ressemble à l’arme secrète que tout le monde a oublié.

Où trouver le Vintage Mellotron dans Logic Pro X; Vous le verrez dans le menu de la fente d’entrée des instruments sur les pistes d’instruments logiciels et dans le panneau de la bibliothèque d’instruments (utilisez la touche Y pour ouvrir et fermer la bibliothèque à partir de la fenêtre principale). Voici un rappel sur la création de pistes, l’utilisation de pistes d’instruments logiciels, etc.

Interface Mellotron Vintage

Comme prévu, la prise de Logic Pro X sur le Mellotron est beaucoup plus capable en termes de choix du son, de son mélange, de la durée de maintien de l’échantillon, etc. La partie supérieure de l’interface contient les menus locaux Sound A et Sound B où vous pouvez charger une paire d’instruments / sons d’échantillonneur. Le grand bouton Blend au milieu vous permet d’équilibrer la sortie globale entre les deux sons sélectionnés, vous permettant de créer des tons personnalisés en combinaison avec les commandes de transposition côté A et B dédiées.

Les utilisateurs peuvent également accéder aux instruments de tranche de console prédéfinis d’Apple qui utilisent le Vintage Mellotron via la bibliothèque, au lieu de sélectionner les sons manuellement via les banques de sons A et B mentionnées ci-dessus. C’est au-dessus de certains contrôles étendus dans le menu déroulant en bas de l’interface où vous trouverez les paramètres d’enveloppe de base et la plage de pitch bend:

Émulation de vitesse de bande et plus:

Juste un ensemble soigneux de choix et de paramètres avec ces commandes de base peut fournir une magnifique source audio qui peut être encore améliorée via les commandes globales de vitesse et de tonalité de la bande.

Le bouton Tone est presque comme un filtre préréglé de style Mellotron. Vous voulez un son concentré plus haut de gamme? Allez vers la droite. Vous voulez plus d’un son plus chaud et plus grave? Tournez le bouton vers la gauche.

La vitesse de bande doit être l’une des parties les plus intéressantes de l’instrument pour nous et où vous pouvez vraiment tirer le caractère vintage. Il ajustera la vitesse de lecture de la bande pour toutes les notes, ce qui donne essentiellement aux utilisateurs un certain niveau de contrôle sur les fluctuations tonales susmentionnées et les incidents mécaniques prévalents dans la création des années 1960.

Le Mellotron Vintage peut être traité avec n’importe lequel de vos effets comme n’importe quel autre instrument. Mais, la combinaison de ces deux commandes a été très efficace pour conserver ce son Mellotron tout en permettant aux patchs sur mesure de s’adapter parfaitement au son d’un projet particulier. Et rappelez-vous, vous pouvez automatiser tous les paramètres du Vintage Mellotron. L’ajout d’un mouvement naturel sur la commande de vitesse de bande peut vraiment pimenter une boucle de sondage autrement trop répétitive, par exemple.

Avez-vous des techniques intéressantes ou des configurations de tranches de console que vous utilisez avec Vintage Mellotron? Utilisez-vous toujours cette chose dans vos productions? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

