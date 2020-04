Même le Dr Fauci pense maintenant que certaines parties des États-Unis peuvent commencer à rouvrir en mai – .

Le nombre de cas de coronavirus COVID-19 et d’hospitalisations atteint apparemment un tournant assez important aux États-Unis pour que les responsables au-delà du président Trump espèrent maintenant que le processus de réouverture du pays pourrait commencer en mai.

Le Dr Anthony Fauci, un membre clé du groupe de travail sur la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, a signalé ce week-end qu’il était probablement temps de commencer à rouvrir certaines parties du pays au mois de mai, une position conforme à celle du président Trump.

Si vous avez fait partie des nombreux Américains qui tentent en vain d’obtenir une réponse à la question de savoir quand le pays pourrait recommencer à rouvrir, un semblant de calendrier commence à émerger qui pourrait enfin vous satisfaire. Lors d’une interview dans le cadre du journal télévisé du dimanche de Pâques, l’un des plus grands experts du pays en matière de maladies infectieuses a déclaré qu’il se sentait suffisamment confiant pour désigner mai comme le mois où, enfin, les restrictions sur les fermetures d’entreprises et les lignes directrices en matière de distanciation sociale pourraient enfin commencer à être assouplies. Mais seulement dans certaines parties du pays, ce qui est l’énorme mise en garde à prendre en compte.

Le Dr Anthony Fauci est le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, ainsi qu’un membre de haut niveau du groupe de travail sur la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, et il a déclaré lors d’une apparition sur l’état de l’Union de . que nous sommes commencer à voir suffisamment de progrès qu’il est probablement logique d’assouplir les restrictions dans certaines régions des États-Unis dès mai. Cependant, il a averti les gens de ne pas s’attendre à voir une réouverture tout à la fois avec la soudaineté d’une sorte de “commutateur d’éclairage” géant qui s’allume.

Dans les États où l’épidémie de coronavirus n’est pas aussi grave que New York – qui est devenu l’épicentre aux États-Unis, étant donné qu’il y a maintenant plus de cas dans l’État que dans n’importe quel autre pays du monde – Fauci a expliqué que «Nous pouvons regarder autour de nous et dire:« OK, y a-t-il un élément que nous pouvons reprendre en toute sécurité et avec prudence? »Si oui, faites-le. Si ce n’est pas le cas, continuez à vous abattre.

En ce moment, tous les regards se tournent vers le président Trump quant à la question de savoir quand ce processus de réouverture commencera – un processus très lourd de dangers, car le retrait trop rapide des restrictions pourrait annuler les progrès de ces dernières semaines. Un retard inutilement long, quant à lui, prolonge la douleur économique historique qui tourmente le pays en ce moment. En effet, Trump a déjà souligné le défi de faire les choses comme la «plus grande décision que j’ai jamais eu à prendre».

Alors que Fauci dit qu’il y a suffisamment «d’optimisme prudent» pour justifier probablement que le président lance ce processus en mai, il est également important de mettre son influence sur le contexte. La plupart des quarantaines et des fermetures aux États-Unis sont le produit de décisions prises au niveau national et local – bien que, une fois que le président Trump aura pesé sur un calendrier de réouverture officiel, certains États commenceront sans aucun doute à s’en inspirer, même si le la décision leur appartient.

