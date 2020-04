Même les fans d’Android ne peuvent s’empêcher d’aimer l’iPhone SE – .

Le tout nouvel iPhone SE d’Apple est si puissant et abordable que les passionnés d’Android l’ont remarqué.

L’iPhone SE ne coûte que 399 $, mais peut surpasser les téléphones Android plus chers grâce au puissant A13 Bionic d’Apple.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Quand Apple a sorti l’iPhone SE original en mars 2016, les dirigeants d’Apple ont été surpris par la popularité de l’appareil. Dans un marché de smartphones qui produisait de plus en plus de gros appareils, l’iPhone SE a prouvé que de nombreuses personnes préféraient un appareil puissant dans un format compact.

Apple a certainement pris son temps pour déployer une nouvelle version de la SE, mais la société a finalement répondu à nos prières et a sorti un tout nouvel iPhone SE plus tôt ce mois-ci. Et bien que le nouvel iPhone SE ne soit pas aussi compact que l’original, il offre toujours aux utilisateurs un excellent rapport qualité-prix.

L’iPhone SE, en effet, est un iPhone 11 emballé dans un appareil qui ressemble à un iPhone 8. Et au cœur de l’iPhone SE se trouve le processeur le plus avancé d’Apple, l’A13 Bionic.

L’A13 Bionic d’Apple est un crieur absolu et a facilement surpassé les appareils Android dotés des chipsets Snapdragon 855 et même 865. Et le fait que l’iPhone SE puisse être acheté pour aussi peu que 399 $ a même attiré l’attention des amateurs d’Android.

À vrai dire, il n’est pas très courant de voir des utilisateurs d’Android faire l’éloge de l’iPhone. Cela dit, voir tant de gens du camp Android aspirent ouvertement à un Android équivalent à l’iPhone SE met en évidence à quel point l’appareil est convaincant.

Dans un article intitulé Je souhaite que les téléphones Android à 400 $ soient aussi bons, Ryne Hager d’Android Police écrit:

Presque partout, l’iPhone SE bat le Pixel 3a actuel, qui est notre téléphone milieu de gamme préféré. Il a un indice IP, pas le Pixel 3a. Il a un chipset phare, pas le Pixel 3a. Le SE a une charge sans fil, des haptiques incroyables et un True Tone adaptant les couleurs ambiantes. Le Pixel 3a pourrait avoir un meilleur appareil photo, mais ce n’est qu’un point en sa faveur. Dans presque toutes les autres mesures, l’iPhone SE 2020 rencontre ou dépasse non seulement le Pixel 3a, mais tous les autres téléphones Android de milieu de gamme au prix de 400 $ – en dehors de la question du logiciel, de toute façon. Et il semble que le SE battra probablement aussi le prochain Pixel 4a de Google. Honnêtement, je suis contrarié qu’il n’y ait pas un téléphone Android à 400 $ aussi bon que le nouvel iPhone SE, mais Apple est juste en mesure de rivaliser avec son économie d’échelle ici d’une manière que les fabricants d’Android ne peuvent pas.

Un examen de l’iPhone SE sur Android Central a abouti à une conclusion similaire:

À part les choses ringardes comme les threads de CPU, vous remarquerez à quel point le nouvel iPhone SE fonctionne lorsque vous l’utilisez. Tout dans un smartphone moderne, de la navigation Web aux performances de l’appareil photo en passant par des choses moins utilisées comme l’AR, dépend du processeur. Vous devez croquer les chiffres très rapidement si vous voulez que votre téléphone réponde très rapidement. L’iPhone SE à 399 $ pourra faire ces choses plus rapidement que le nouveau OnePlus 8 Pro ou le Samsung Galaxy S20 +.

Maintenant, cela ne veut pas dire que les utilisateurs d’Android commenceront à affluer en masse vers l’iPhone SE. Après tout, les gens habitués à Android peuvent certainement parler pendant des jours de tout ce qu’ils ne peuvent pas supporter d’iOS. Pourtant, strictement du point de vue des performances, l’iPhone SE offre facilement plus pour son argent que tout autre smartphone que nous avons vu sur le marché depuis un certain temps.

Bien que les iPhones soient devenus incroyablement chers ces dernières années, Apple a fait un travail solide en offrant des options aux consommateurs plus soucieux des coûts. L’iPhone SE à 399 $ est tout simplement imbattable, et nous ne pouvons qu’espérer que nous n’aurons pas à attendre encore quatre ans pour un rafraîchissement.

Source de l’image: Apple

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.