même les VPN ne sauvent pas ceux qui regardent Sky et DAZN gratuitement

Avoir un abonnement à Télévision payante c’est normal aujourd’hui dans la plupart des foyers, bien que la piraterie se fasse main dans la main. Il semble presque aussi normal que les utilisateurs s’abonnent IPTV, dont tout le monde sait qu’il est illégal dès le premier appareil pirate.

À l’heure actuelle, cependant, l’augmentation des contrôles a conduit les gens à se retrouver sous le feu croisé de la Application de la loi et les sanctions sont sévères.

IPTV: les utilisateurs ont désormais peur, ceux qui se font prendre paient donc pour leur infraction à la loi

Les utilisateurs pris les mains dans le sac seront obligés de payer avec un fin et certains avec le emprisonnement. Tous seront également obligés de livraison de leurs appareils utilisé pour afficher les abonnements IPTV ou pirate.

“L’opération annoncée par l’unité des biens et services spéciaux de la Guardia di Finanza concernant la lutte contre la propagation de la télévision sur IP piratée s’inscrit dans un contexte stratégique plus large lié au phénomène de la piraterie qui, en Italie, reste un problème central pour l’industrie audiovisuelle et pour le secteur culturel en général “déclare-t-il Federico Bagnoli Rossi, Secrétaire général de la Fédération pour la protection des contenus audiovisuels et multimédias (FAPAV).

“La stratégie de notre Fédération est de collaborer avec la police et les autorités responsables du démantèlement de la pyramide illicite et criminelle qui se cache derrière le piratage, tant physique que numérique.”