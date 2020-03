Même Pokémon GO est affecté par l’épidémie de COVID-19 alors que Niantic Labs peaufine les jeux AR sociaux – .

(Image des laboratoires Niantic)

Jeudi après-midi, Niantic Labs a annoncé via Twitter que, en réponse aux défis posés par l’épidémie de COVID-19, il apporterait des ajustements à son populaire jeu mobile en réalité augmentée Pokémon GO.

“Nous mettons l’accent sur l’expansion des fonctionnalités et des expériences dans nos jeux”, a écrit Niantic dans le tweet, “qui peuvent être appréciés dans un cadre individuel et qui encouragent également l’exploration!”

Les responsables des soins de santé ont recommandé une distance sociale pour limiter l’épidémie de COVID-19.

À partir de jeudi, et s’étendant jusqu’à «nouvel avis», les changements incluent un achat unique où les joueurs peuvent acheter 30 bâtons d’encens, un article autrement rare et cher qui fait apparaître plus de Pokémon dans AR autour de vous pendant une heure, pour 1 PokéCoin.

Les incubateurs fonctionneront désormais deux fois plus rapidement, ce qui vous permettra de faire éclore de nouveaux Pokémon deux fois plus souvent, et les PokéStops déposeront des cadeaux plus souvent. Niantic dit également que les habitats des Pokémon sauvages ont augmenté, et les joueurs peuvent s’attendre à trouver plus de Pokémon dans la nature.

L’objectif des changements est de faciliter la recherche de Pokémon dans la réalité augmentée de GO sans avoir à aller assez loin de chez soi, en particulier en utilisant l’encens pour inciter les Pokémon à venir vous trouver.

De plus, la journée communautaire Harry Potter: Wizards Unite et la journée communautaire Pokémon GO Abra de mars ont été reportées. Niantic organise généralement des journées communautaires dans les deux jeux chaque mois, qui s’accompagnent d’un grand nombre de bonus en jeu, afin d’encourager les joueurs à se réunir et de les envoyer à la recherche de trouvailles rares.

Niantic Labs a été fondée en tant que startup au sein de Google en 2010. Plusieurs membres de l’équipe avaient travaillé sur Keyhole, le projet de carte interactive qui a finalement été acquis et transformé en Google Earth. L’objectif de Niantic était d’utiliser son expérience avec les cartes et le développement mobile pour créer de nouveaux types de jeux sociaux, comme Ingress en 2012.

Niantic est ensuite devenu indépendant d’Alphabet en 2015, grâce à un financement de Google, Nintendo et du groupe Pokémon Company. Il a annoncé la même année qu’il travaillait sur Pokémon Go et l’a lancé en 2016. Trois ans plus tard, Pokémon Go avait accumulé plus d’un milliard de téléchargements mondiaux dans le monde, plus de 3 milliards de dollars de revenus et des millions d’utilisateurs actifs. Cela a également conduit à de nombreux incidents de joueurs agissant imprudemment dans des tentatives d’attraper de nouveaux Pokémon pour leurs collections, y compris plusieurs dizaines d’accidents de la circulation, selon une étude.