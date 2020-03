Même sans équilibre, vous pouvez consulter le portail officiel COVID-19 depuis votre mobile

Comme dans tout urgence nationale, les opérateurs téléphoniques redoublent d’efforts pour informer les citoyens et avec l’arrivée du COVID-19 dans notre pays, il ne devrait pas en être autrement. Le Les entreprises de services mobiles proposeront à leurs utilisateurs de visiter le portail officiel de COVID-19, également connu sous le nom de site Web informatif du gouvernement fédéral dédié à coronavirus et tout son contenu totalement gratuit et sans consommation de données.

Autrement dit, quelle que soit la compagnie de téléphone à laquelle vous êtes abonné, appelez «Telcel», «AT&T», «Telefónica» et «Altán Redes», sans distinction entre les forfaits prépayés ou mensuels et si les données sont disponibles ou non, le sitio web coronavirus.gob.mx sera ouvert, gratuit et disponible via les smartphones 24h / 24.

Ce qui précède, grâce à un accord entre le gouvernement fédéral, le Secrétaire aux communications et aux transports (SCT), l’Institut fédéral des télécommunications (IFT), ainsi que l’industrie des télécommunications au Mexique, dans le but de informer, mais aussi comme un moyen de faire face à la terrible fausses nouvelles, le portail étant le seul site officiel et fiable qui publie constamment des mises à jour.

Cependant, il convient de noter que le service gratuit ne consistera qu’à consulter le contenu du site Web, malgré le fait que nous ayons d’autres onglets ouverts. «L’accès gratuit sera exclusivement au contenu qui est hébergé, et qui peut être vu dans le portail informatif du gouvernement fédéral; c’est-à-dire que ceux auxquels on accède sur d’autres pages ou plateformes sur Internet ne seront pas inclus dans cette gratification ». L’IFT a fait rapport dans un communiqué.

De plus, le document détaille que l’accQue le portail officiel de COVID-19 sans collecte de données, ne sera que pour une période limitée, pendant la période de l’urgence sanitaire dans notre pays. De même, l’IFT a recommandé aux citoyens de faire un usage responsable des réseaux de télécommunications. “afin d’éviter leur saturation face à l’augmentation prévisible de l’utilisation des services, contenus et applications en ligne ».

Parmi les plus importants, il se démarque limiter l’utilisation de la vidéoconférence quelque peu difficile à mettre en œuvre lorsque la plupart des entreprises opèrent à distance et au siège social. remplacer par des appels téléphoniques. Et de la même manière, prioriser l’utilisation d’Internet à des fins d’information, de travail, d’éducation et de santé.