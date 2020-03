même une première vidéo pratique arrive

Au cours des dernières semaines, les rumeurs et les informations concernant le prochain milieu de gamme de Big Gc’est-à-dire la prochaine Google Pixel 4a. En fait, nous avons pu observer le smartphone dans de vraies images et il a même été publié une première vidéo pratique de l’appareil.

Google Pixel 4a dévoilé dans cette vidéo pratique

la vidéo pratique en question a été publié sur une chaîne YouTube cubaine. Plus précisément, dans cette vidéo, nous pouvons observer la conception finale du terminal Google Home et pas seulement, car la plupart des spécifications techniques sont révélées. Comme prévu par certains rendus, on peut noter qu’au recto le nouveau Google Pixel 4a adoptera un affichage avec un petit trou latéral.

À l’arrière, cependant, le design suivra celui des frères aînés Pixel 4 et Pixel 4 XL. Nous en trouverons en effet un surface carrée où les capteurs photographiques seront placés. Ce dernier, en particulier, sera deux et sera respectivement 12 et 8 mégapixels. Comme sur les modèles précédents, au centre de la coque arrière, il y aura un capteur biométrique pour déverrouiller l’appareil.

De la vidéo pratique, il a révélé que l’écran sera un panneau de 5,8 pouces en résolution 1080 x 2340 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 60Hz, tandis que le processeur à bord sera le SoC Snapdragon 730 Qualcomm avec au moins 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne couplés. On retrouvera alors le port USB Type C, la prise audio et une batterie 3080 mAh et peut-être une version avec prise en charge de la 5G arrivera également.