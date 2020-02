Mémoire LPDDR5 et 5G à bon prix

La division japonaise de Xiaomi a confirmé que son prochain smartphone phare, le Xiaomi Mi 10, sera équipé de mémoire LPDDR5 et qui bénéficiera également du soutien de Norme 5G, deux avancées importantes qui représentent un saut générationnel important en termes de performances.

Le fait que le Xiaomi Mi 10 utilise la mémoire LPDDR5 nous en dit long sur les spécifications possibles de ce terminal. Nous savons que le fabricant sera Micron et que la société a façonné des solutions qui intègrent 12 Go de LPDDR5 sur une seule puce, c’est donc probablement la quantité totale de RAM que le nouveau smartphone Xiaomi intègre.

Il ne fait aucun doute que lorsque nous parlons de RAM, la quantité importe, mais la vitesse aussi. Dans ce cas, nous avons une vitesse de 6,4 Gbps, ou ce qui est le même, 6 400 Mbps, un chiffre qui dépasse le maximum de la norme précédente (LPDDR4X) et qui permet d’atteindre une bande passante allant jusqu’à 51,2 Go / s. Impressionné? Eh bien, attendez, il y a plus, et cette nouvelle norme est également réduit la consommation d’énergie jusqu’à 45%.

Xiaomi Mi 10: Snapdragon 865 et un prix compétitif

Comment pourrait-il en être autrement, le nouveau terminal étoile Xiaomi sera équipé d’un Snapdragon 865 SoC, une puce de nouvelle génération qui aura un Processeur 8 cœurs, ongle Adreno 650 GPU Haute performance et un modem 5G Snapdragon X55

Si les dernières fuites que nous avons vues se confirment, ce smartphone utilisera un Panneau OLED de 6,5 pouces avec des côtés incurvés, Résolution FHD + avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une configuration de quatre caméras arrière (108 MP + 48 MP + 12 MP + 8 MP), une caméra frontale double et une capacité de stockage de base de 128 Go.

Il sera accompagné d’un modèle supérieur, le Xiaomi Mi 10 Pro, qui se différenciera par améliorations axées sur les caméras et la taille de l’écranprincipalement. Nous ne connaissons toujours pas toutes les clés des deux modèles, il est donc impossible d’exclure d’autres modifications qui séparent un peu plus ce modèle du Xiaomi Mi 10.

Le prix n’a pas encore transcendé, mais le modèle le plus économique devrait arriver avec un coût approximatif de 400 euros