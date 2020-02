Memories UFS 3.1, quels sont-ils et quelles sont leurs améliorations?

Après deux ans de publication de la spécification officielle du standard de mémoire UFS 3.0, JEDEC publie désormais sa première mise à jour, avec quelques améliorations de ses capacités techniques. UFS 3.1 il s’agit d’un nouvel horizon auquel aspirer tandis que la norme la plus récente finit de s’implanter.

Beaucoup plus rapides que les normes eMMC précédentes, les mémoires Universal Flash Storage sont utilisées depuis que l’UFS 2.0 2015 est sorti dans la rue. Désormais, l’organisation du cahier des charges des technologies à semi-conducteurs, formée par plus de 300 entreprises du secteur, annonce la améliorations de la nouvelle norme UFS 3.1, qui est fourni avec un nouveau module complémentaire en option pour améliorer les performances.

Mémoires UFS 3.1, plus de performances et d’efficacité

Il norme principale d’UFS 3.1 Il comprend une nouvelle mémoire cache non volatile et de type SLC – un seul niveau, ou bit, par cellule – qu’ils appellent Write Booster, et qui “amplifier” la vitesse d’écriture. Il ajoute également un nouvel état de basse consommation, qu’ils appellent Deep Sleep, bien que cela vise les appareils à moindre coût.

Samsung

Enfin, un indicateur d’étranglement à l’appareil sur lequel ils sont implémentés. De cette façon, le smartphone pourra savoir quand la température de la puce mémoire est supérieure au seuil, empêchant son fonctionnement à des performances maximales. Ceci est utile pour laisser le terminal contrôler ou estimer quand entrer dans cet état.

Des systèmes plus robustes autour de hautes performances et de faibles consommations

Quant à l’extension de la norme, une extension HPB ou Host Performance Booster est définie, avec la possibilité de stocker des adresses physiques dans la mémoire vive du système. Ce système principal centré sur la mémoire fournit une mise en cache plus rapide qui influence, selon JEDEC, la performances de lecture de l’appareil. Surtout aussi, plus la mémoire de l’appareil est importante.

Cette mise à jour ne fournit pas de chiffres concrets sur les performances car il s’agit d’une amélioration relativement mineure de la norme de mémoire déjà établie et les principales spécifications sont maintenues. En tout cas, nous espérons voir cette norme dans la rue face à la principale appareils qui sont présentés tout au long de cette même 2020, selon XDA-Developers.

Ceux-ci seront plus robustes, atteignant des vitesses élevées de manière plus stable et efficaces dans les appareils qui le souhaitent. L’un des premiers candidats serait le OnePlus 8 ou le Galaxy Note 20.

Selon Mian Quddus, directeur du comité des mémoires JEDEC, “les nouvelles fonctionnalités introduites avec UFS 3.1 et UFS HPB offriront aux concepteurs de produits une plus grande flexibilité dans la gestion de la consommation d’énergie et l’amélioration des performances des appareils”.

UFS 3.0 Il a été utilisé pour la première fois dans les Galaxy Fold, OnePlus 7 et 7 Pro et Galaxy Note 10. Ses performances se sont démarquées parmi les terminaux conformes à la technologie précédente, permettant à la fois l’ouverture et l’installation d’applications beaucoup plus rapidement. Samsung, l’un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs, pourrait à nouveau être l’un des premiers à commercialiser ces puces.

👇 Plus en hypertexte