Memorigi, une application de liste de tâches différente des autres

la magasin Google regorge d’applications de la série “liste de tâches“, Plateformes qui vous permettent de créer des listes de tâches et des listes de tâches, grâce auquel vous pouvez planifier votre journée et recevoir des notifications sur les activités à réaliser. Memorigi c’est une de ces applications, mais se démarque de la concurrence pour son interface utilisateur, caractérisé par un design minimal mais coloré, et pour une ensemble de fonctionnalités exclusives qui rendent ce service vraiment unique.

Memorigi, l’une des meilleures applications pour créer des listes et des listes de tâches

avec Memorigi il est possible de créer des listes et listes collaboratives, partagé avec des amis, de la famille ou des collègues: que ce soit un rappel, des objectifs à court ou long terme à atteindre, des choses à acheter ou à revoir, avec Memorigi vous pouvez mieux planifier votre journée et suivre les activités à réaliser rapidement, intuitivement et intelligemment. Voici quelques-uns des caractéristiques les plus importantes de Memorigi:

Ma journée: regroupe et montre toutes les activités de la journée;

calendrier: pour voir quelles activités ont été menées dans le passé et lesquelles ont été planifiées pour l’avenir;

Widget des tâches: pour créer, supprimer ou afficher des listes de tâches directement à partir de l’écran principal du smartphone;

Swipe Gestures: geste pour terminer, annuler ou désactiver rapidement les activités;

Rappels puissants: crée des rappels pour les activités récurrentes, ou même pour les activités qui ont lieu dans un certain endroit, et qui sont activées lorsque vous arrivez ou quittez cet endroit;

statistiques: pour suivre vos progrès;

Dégustations collaboratives: partager des activités et des listes de tâches avec d’autres utilisateurs (pour un maximum de 20);

Pièces jointes: pour joindre des fichiers aux listes;

Synchronisation en temps réel: pour synchroniser vos données sur tous les appareils Android;

Nag Me: se souviendra continuellement des activités non terminées jusqu’à ce qu’elles soient terminées;

Lire Aloud: lit à haute voix les tâches à effectuer;

Météo intégrée; pour planifier la semaine de manière meilleure et plus intelligente, grâce aux prévisions météo fournies par l’application.