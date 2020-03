Menaces sur le prix du bitcoin

Le marché du bitcoin

Il n’est pas trop grand étant donné qu’il est vendu dans le monde entier et

des investisseurs aux profils multiples et donc à capitalisation totale

un peu plus de 144 760 millions de dollars, une vente évaluée à 118 millions de dollars

dollars est assez élevé pour faire baisser les prix.

Avec la vente de 13 000 bitcoins, l’échange de jetons China Plus

(qui a joué dans la plus grande arnaque cryptographique à ce jour) a réussi à abandonner

ces jours-ci et de manière conjoncturelle les prix du bitcoin. Compte tenu de la taille du

arnaque est sûr de continuer à les vendre sur une base récurrente tout au long de la

la prochaine fois, et donc affecter le prix du bitcoin à la

faible.

L’enquête sur

Chainalysis

Comme l’a découvert la société d’analyse de la blockchain, le

L’échange chinois a créé l’arnaque pyramide classique dans laquelle il a fini par voler

3 milliards de dollars dans diverses crypto-monnaies, dont 180 000

des bitcoins et 6 400 000 ethereums, qui ont été détournés vers des milliers d’adresses apparaissent

de temps en temps pour déstabiliser les prix, comme cela s’est produit dans ce

occasion.

Lundi noir

Le déclin de Bitcoin a coïncidé au fil du temps avec une baisse généralisée des cours des actions, tels que

le pétrole et les actions des institutions financières, attribuables à la peur et

des mesures préventives qui tentent de stopper l’expansion du coronavirus, afin

qu’il est facile de mettre les crypto-monnaies dans le même sac.

Mais selon plusieurs analystes de crypto-monnaie, la baisse a

plus à voir avec la tentative de l’échange chinois de convertir ses crypto-monnaies

en argent comptant, plus qu’avec le coronavirus, bien que par hasard,

Ou non, vous vouliez que la vente ait lieu au milieu d’une crise sanitaire.

Une réduction de moitié en vue

En mai de cette

année où un événement se produira qui devrait affecter le prix du bitcoin

vers le haut, une réduction de moitié. Un «saut» de moitié lorsqu’un certain bloc est extrait,

à partir de laquelle la récompense en bitcoins est réduite de moitié, si maintenant le

le mineur obtient 13,5 bitcoins pour chaque bloc, de moitié ce sera 6,25,

malgré le fait que l’investissement dans l’énergie ne sera pas moindre, et si nous devons investir

le même effort pour une récompense inférieure, les prix devraient augmenter de

besoin.

Quels sont les

accros à la crypto?

Il semble que les internautes intéressés par le bitcoin vivent plus longtemps

dans l’épidémie actuelle que dans le futur, car selon l’outil

Google Trends, recherche plus d’informations sur les allégations

répercussions de la crise virale sur la crypto-monnaie de référence que l’information

à propos d’un événement qui se produit tous les quatre ans et pour lequel il n’y a pas

pas trois mois, donc on peut en déduire que soit il y a plus de souci au sujet de

comment les prix vont se comporter, ou que les gens recherchent des actifs

abris, caractéristique que certains analystes considèrent comme répondant à certains

crypto-monnaies.

Quels sont les arguments pour et contre cela

le bitcoin, et donc les autres cryptos, sont-ils un refuge?

Nous sommes favorables à la non-ingérence des agences étatiques dans

leur valeur, c’est-à-dire, bien sûr, qu’ils peuvent influencer par des réglementations et

les interdictions pourraient même avoir une partie des réserves nationales en

diverses crypto-monnaies (les libérer et les conserver pour modifier les prix),

mais ils ne peuvent pas les imprimer pour financer des programmes politiques, et donc

l’inflation ne finira pas par les ruiner. Cette fonctionnalité est partagée avec

certaines ressources naturelles qui font également office de valeur refuge,

Les États ne peuvent pas les créer à partir de zéro, comme ils le font avec leur monnaie.

Contrairement à l’opinion selon laquelle le bitcoin et beaucoup de ses

Sœurs, soyez une véritable valeur refuge. Qui dit que l’objectif

la première des crypto-monnaies devait fonctionner comme une monnaie, mais ce n’est pas

ils se comportent comme l’argent qui compose les réserves nationales; euro, dollar, livres

sterling …, qui restent plus ou moins stables (plus ou moins, car le

l’inflation finit par les corrompre irrémédiablement), donc pour

ils ne voient pas les actifs cryptographiques comme un refuge, ils sont trop volatils

ressemblant beaucoup plus à un produit à spéculer qu’à un actif où

accumuler des réserves pour des temps meilleurs.

La décision finale est en

mains de chaque investisseur. Il semble que les différentes crises que nous avons surmontées

ces derniers temps, ils ont provoqué des mouvements à la hausse de ces actifs, et la

explication de la libération massive de bitcoins comme raison de la chute du

Le prix semble tout à fait plausible.