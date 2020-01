Mercedes Benz et James Cameron créent la voiture du futur

“Je vois un avenir où les êtres humains et la technologie sont soi-même …” ce sont les mots avec lesquels James Cameron, l’influent réalisateur de films comme Alien, Terminator et Titanic, entre autres, réfléchit à l’évolution des êtres humains, de la technologie et bien sûr, d’un monde durable. Le scénario? Ni plus ni moins que la présentation attendue de Vision AVTR Mercedes Benz au CES 2020.

Nous parlons de la voiture la plus futuriste à laquelle on ait jamais pensé, qui fait non seulement partie de l’imagination, mais est le pari le plus ambitieux de Mercedes Benz pour nous montrer un avenir où les propriétaires de véhicules pourront atteindre les objectifs stipulés dans l’Accord de Paris. , s’engageant à proposer une flotte 100% amicale avec la planète d’ici 2039.

Le concept de Vision AVTR Il englobe les “trois erres” du futur: Réduire notre consommation, refuser ce que nous utilisons et bien sûr, recycler Nos déchets.

De cette façon, Mercedes Benz et James Cameron s’associent pour présenter l’avenir de la mobilité, célébrant ainsi les 10 ans de la première d’AVATAR et à la veille de la première de la suite de la franchise, qui explore la relation des êtres humains avec l’avenir et bien sûr, la nature.

Le véhicule est fait de matériaux recyclés, est à conduite autonome et si cela ne suffisait pas, sa batterie est constituée de composants réutilisables, lui permettant d’être chargé en énergie compostable.

Le départ est magique, car il suffit que le conducteur place la paume de sa main sur la commande centrale qui, par osmose, reconnaît le propriétaire du véhicule grâce à son rythme cardiaque, afin de démarrer une aventure que nous vous permet d’explorer de nouvelles sensations inédites, comme la maîtrise du véhicule avec la paume de la main, consolidant ainsi l’union entre la technologie, l’écologie et bien sûr l’être humain.

Bien que nous parlions d’un concept-car, Vision AVTR Il a été fabriqué dans le but de développer pleinement toutes les technologies disponibles afin qu’en dix ou quinze ans, la plupart des véhicules construits par Mercedes Benz soient assemblés avec cette même philosophie.