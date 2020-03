merci du réalisateur après les accusations contre Naughty Dog

Il y a peu de jours, Jason Schreier publié sur le journal Kotaku un reportage sur le Naughty Dog. Dans ce rapport, Schreier parle principalement de temps de crise, ce qui indique la période de temps pendant laquelle pendant le développement du jeu (dans ce cas, nous parlons naturellement de The last of Us II), il est nécessaire de se concentrer à 100% sur le travail de manière intensive, en sacrifiant tout le temps libre disponible. Son article était basé sur 13 témoignages anonymes par certains employés qui travaillent encore au sein de l’entreprise.

Du rapport de Shreier aux remerciements de Druckmann, voici ce que nous savons

Bien que selon les témoignages de tous, l’entreprise ait toujours encouragé les collaborateurs à faire une pause, selon tout le monde, la création du jeu pour les dates fixées cela a un coût important pour les gens. Après ce rapport, Jonathan Cooper, auteur et ancien animateur de la grande société de production de jeux vidéo, a publié un tweet. Dans le Tweet, il a accusé Naughty Dog d’avoir retenu son dernier salaire illégalement, pour s’assurer qu’il a signé un certain document. Dans ce document, Cooper s’engage à ne pas partager les pratiques de production de l’entreprise en externe.

À la suite de ce tweet, Cooper a également déclaré que un de ses collègues a été hospitalisé suite au stress dû à la surcharge de travail et, dans une moindre mesure, aux autres employés. Il semble que Naughty Dog donne la priorité aux résultats par rapport à ses employés.

Le fait est, juste en ces jours, Neil Druckmann, réalisateur du jeu vidéo The last of Us II, a publié un tweet de remerciement envers le personnel qui a participé à la production. Dans son Tweet, il définit les animateurs comme les meilleurs de toute l’industrie du jeu. et le reste des membres de l’équipe, comme de vrais héros. Avec ce geste, Druckmann a peut-être voulu récupérer un peu de terrain pour donner une meilleure image à la célèbre société de jeux vidéo. Malgré les rumeurs d’un éventuel report de la date de sortie, il n’y a actuellement rien d’officiel. Sauf pour toute annonce, le dernier canal est sorti le 29 mai exclusivement pour PlayStation 4.