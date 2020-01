Merveilleuse Mme Maisel: 5 meilleures choses que Joel a faites pour Midge (& 5 Midge a fait pour Joel)

Joel et Midge ont traversé beaucoup de choses au cours des 3 saisons de Marvelous Mrs Maisel. Ils ont divorcé, se sont remariés – merci Vegas – et ont de nouveau divorcé. Ils se sont tous les deux dit et fait des choses blessantes lorsqu’ils étaient bouleversés.

CONNEXES: La merveilleuse Mme Maisel: la pire chose que chaque personnage principal ait faite

Mais même si leur relation a été difficile, il y a toujours eu des moments heureux pour le couple autrefois heureux. Midge et Joel ont été là l’un pour l’autre quand personne d’autre ne les a compris et ils ont ri ensemble comme de vieux amis. Voici les 5 meilleures choses que Joel a faites pour Midge et les 5 meilleures choses que Midge a faites pour Joel:

10 Joel: coup de poing d’un propriétaire de club

De toute évidence, Joel n’a pas toujours été le meilleur mari de Midge, mais il est toujours là quand elle a besoin de lui. Cela s’est avéré vrai dans la saison 2, épisode 8 “Un jour”, lorsque Midge a appelé son ex-mari pour venir à sa rescousse et celle de Susie.

Un manager où Midge a joué lors de sa première tournée refusait de payer les femmes et a enfermé Susie dans un placard pour s’être disputé avec lui à ce sujet. Joel est venu à la défense de Midge en frappant le gestionnaire de fluage au visage, en obtenant les femmes leur argent et en faisant sortir Susie du plus proche. Joel n’était peut-être pas le mari parfait, mais il est un excellent garde du corps.

9 Midge: lui a fait une poitrine

Midge et sa célèbre poitrine peuvent obtenir Midge tout ce qu’elle veut, comme un meilleur créneau horaire pour son mari star comique plein d’espoir, Joel. Dans la saison 1, l’épisode 1, Joel insiste sur le fait de passer un mauvais moment au Gaslight, mais ne craignez jamais que ce soit Midge à la rescousse avec sa poitrine.

CONNEXES: La merveilleuse Mme Maisel: 10 fans de New York Hotspots du spectacle doivent visiter

Après que Midge ait calmé Joel et lui ait assuré que tout irait bien, elle est descendue vers le Gaslight avec une poitrine fraîche sous le bras. Quand elle offre la poitrine à Baz, il cogne Joel de 1h45 à 22h30. Joel pourrait être capable de frapper les directeurs de club sommaires, mais Midge peut charmer n’importe qui avec sa poitrine.

8 Joel: croire à la carrière de Midge

Joel n’était pas trop content quand il a découvert pour la première fois le stand up act de Midge. En fait, il a pris ça très dur, mais il s’est rendu compte que Midge était deux fois comédien. Joel savait que Midge serait une grande star et il a dit à tous ceux qui doutaient qu’elle le serait.

Dans la saison 3, l’épisode 3 “Panty Pose” Midge confie à Joel qu’elle est nerveuse à l’idée d’ouvrir Shy Baldwin et de partir en tournée. Sans manquer un battement, Joel se penche et lui dit qu’elle va être géniale. Il a été l’un de ses plus grands supporters dans son parcours comique.

7 Midge: sa routine nocturne

Mesdames, pouvez-vous imaginer devoir vous coucher tard et vous réveiller tôt parce que vous ne vouliez pas que votre autre significatif voie le vrai non poli? Avant que Midge et Joel ne se séparent, Midge irait se coucher avec Joel, sauf qu’elle ne s’endormirait pas.

CONNEXES: 10 spectacles à regarder si vous aimez la merveilleuse Mme Maisel

Midge rebondissait hors du lit pour se laver le visage, appliquer sa crème pour le visage et mettre ses cheveux en bigoudis. Elle resterait alors parfaitement immobile toute la nuit pour ne rien gâcher. Et si ce n’est pas déjà assez de travail, Midge se réveillerait également avant Joel pour laver sa crème pour le visage et défaire ses cheveux afin qu’elle ressemble à l’ange parfait qu’il avait vu quand il avait fermé les yeux la nuit précédente.

6 Joel: se lève pour elle

Outre Susie, Joel est toujours le premier à défendre Midge. Pendant leur séjour aux Catskills dans la saison 2, Midge recevait un flack des autres invités à propos d’elle et de la relation de Joel avec une femme disant même à Midge qu’ils ne pouvaient plus être amis.

Lorsque Midge a parlé à Joel de l’expérience moins qu’agréable, Joel y a mis un terme très rapidement. Il s’est levé sur la scène et a fait savoir à tout le monde qu’ils allaient bien et que ce n’était rien pour le regarder. Il a également fait honte à Pauly de ne pas avoir laissé Midge dans la compétition de maillot de bain. Joel ne manque jamais d’avoir le dos de Midge lorsqu’elle a besoin de lui.

5 Midge: croire en Joel

Lorsque Joel tentait d’être un comédien debout, Midge a non seulement soutenu le rêve de Joel, elle a cru en ses rêves. Midge a non seulement préparé une poitrine pour lui offrir un meilleur créneau horaire, elle s’est assise juste là où elle pouvait regarder Joel et la foule afin qu’elle puisse enregistrer les réponses de la foule à ses blagues.

CONNEXES: Merveilleuse Mme Maisel: Les 5 meilleures (et pires) tenues de Midge

Midge croyait tellement en la capacité comique de Joel qu’elle pensait en fait que Bob Newhart avait volé les blagues de Joel même si Bob Newhart était déjà une star de la comédie. Midge était si dévoué à Joel et à son rêve d’être un comédien qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que cela se produise pour lui.

4 Joel: Je l’ai regardée jouer à Vegas

Joel est l’un des plus grands fans de Midge car il a défendu qu’elle était comédienne pour tous ceux qui doutaient d’elle. Non seulement il dit à tout le monde à quel point elle est drôle, mais il a également volé jusqu’à Vegas pour la voir jouer.

Les parents de Midge ne veulent même pas la voir jouer et ils ne la soutiennent pas du tout pour réaliser ses rêves, mais Joel n’a pas manqué l’occasion de soutenir sa carrière en s’envolant pour Vegas juste pour elle. Joel s’est habillée pour l’occasion et a ri de toutes ses blagues comme un bon système de soutien devrait le faire.

3 Midge: a dit à Benjamin de quitter le parc

Benjamin était un gars sympa qui se souciait de Midge et voulait être plus impliqué dans sa vie. Alors que Midge comprenait son doux geste, elle ne le laisserait pas rencontrer Ethan ou Esther par respect pour Joel.

CONNEXES: 5 choses que la merveilleuse Mme Maisel fait mieux que les filles de Gilmore (& Vice Versa)

Elle n’avait pas encore informé Joel sur le sérieux qu’elle et Benjamin étaient sérieux et au lieu de penser à ses propres sentiments, elle pensa à Joel. Midge savait que ce serait injuste et bouleversant de permettre à Benjamin de rencontrer les enfants à l’insu de Joel. Et elle a eu raison quand Joel s’est mis en colère après qu’Ethan lui ait parlé du “nouvel ami de maman”.

2 Joel: soutien émotionnel à la cour

Lorsque la plupart des couples divorcent, ils ne prennent généralement pas l’habitude de se soutenir mutuellement au tribunal, mais Midge et Joel ne sont pas comme les autres couples. Midge se sent mal à l’aise de finaliser leur divorce devant les tribunaux, alors Joel propose de l’accompagner pour un soutien moral.

Tout le monde dans la salle d’audience est surpris, en particulier le juge qui est indécis quant à savoir si les deux doivent divorcer ou non. Même si Midge et Joel ne pouvaient pas faire en sorte qu’ils fonctionnent comme un couple marié, ils se sont avérés être de bons amis qui sont toujours là lorsque l’autre a besoin d’eux.

1 Midge: le défend en tant que parent

Midge pourrait avoir des problèmes avec Joel en tant que mari, mais elle l’apprécie en tant que père de ses enfants. Chaque fois que les gens, en particulier les gens des Catskills, sont surpris que Midge et Joel aient une relation aussi cordiale après leur séparation, Midge leur rappelle qu’il est le père de ses enfants et a le droit de passer du temps avec eux.

Les gens sont particulièrement confus que les enfants resteront principalement avec Joel pendant que Midge est en tournée et Midge rappelle encore une fois aux gens qu’il est leur père et qu’il est bon à cela.

SUIVANT: La merveilleuse Mme Maisel: 5 raisons pour lesquelles Joel est meilleur pour Midge (& 5 Benjamin Is)