Merveilleuse Mme Maisel: Midge & # 039; s 5 meilleures (et 5 pires) tenues

Merveilleuse Mme Maisel est à la fois une émission acclamée par la critique et une émission appréciée des fans. Depuis trois saisons, Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan) ramasse les morceaux de sa vie après avoir rompu avec son mari, et elle se rend compte qu’elle veut plus de la vie que d’être simplement une femme au foyer.

Alors que Midge se retrouve et découvre les joies de la comédie, elle porte de nombreuses tenues intéressantes qui reflètent la période dans laquelle la série se déroule: la fin des années 1950. Bien que Midge soit généralement élégante et assemblée, elle porte également de très mauvaises tenues. Voici les cinq meilleures et les cinq pires tenues de Midge.

10 meilleurs: la personnalité de Midge brille en jaune

Midge est fougueuse et intelligente, et elle n’est peut-être pas pour tout le monde, mais elle ne se soucie honnêtement pas de s’intégrer. Cette robe jaune est l’une des meilleures tenues du personnage de télévision car elle attire beaucoup d’attention, et c’est quelque chose que Midge est toujours pour.

La coupe et le style de la robe sont flatteurs, et puisque Midge est une vraie femme, elle sait que vous ne pouvez pas porter une robe sans l’accessoiriser correctement. Son chapeau jaune et son sac correspondent parfaitement à sa robe et sont superbes.

9 pire: le gris n’est pas la meilleure couleur

Le gris est une couleur difficile à retirer. Cela fonctionne mieux à petites doses que dans une tenue entière. La robe grise de Midge est l’une de ses pires tenues car elle est terne et ne fait pas ressortir sa personnalité amusante et excentrique comme certains de ses autres choix de vêtements.

Le style de cette robe est également assez mauvais car il est à manches longues et frumpy. L’écharpe rayée colorée de Midge a également l’air maladroite et déplacée car la robe est trop sérieuse et formelle pour elle. Le pire de tout, cela n’a pas l’air très confortable.

8 Meilleur: la robe noire classique de Midge est parfaite

Lorsque Midge fait son stand-up, elle le fait dans de jolies robes de style femme au foyer, car cela fait partie de son acte. Elle raconte des histoires sur sa vie et ses blagues concernent le fait d’être une femme, de se marier et de divorcer.

La robe noire classique de Midge lui semble parfaite et associée à des gants élégants, c’est l’une de ses meilleures tenues sur The Marvellous Mme Maisel. Elle a l’air incroyablement sophistiquée et comme si elle pouvait assister à un dîner super chic.

7 pire: cette robe jaune est assez terne

Même si Midge a fière allure en jaune et que la robe jaune à motifs mentionnée précédemment est l’une des plus belles choses qu’elle a portées, ce numéro jaune est beaucoup plus terne.

La coupe de la robe est étrange car elle est serrée autour de la taille mais assez lâche sur le dessus, ce qui donne l’impression que ce n’est pas la bonne taille. Dans l’ensemble, c’est trop ennuyeux pour quelqu’un comme Midge qui a un réel goût pour la vie.

6 Meilleur: Nous aimons son manteau vert et son haut et sa jupe bleus

Tout le monde ne serait pas assez courageux pour porter un gros manteau vert … ou pour l’associer à un chemisier bleu vif et une jupe bleue. Mais Midge n’est pas tout le monde et nous l’aimons pour cela. Et nous aimons vraiment cette tenue.

Midge a gardé ses accessoires au minimum et a laissé le manteau brillant parler car elle ne porte qu’une fine montre en or et noir. Cette tenue prouve que Midge brille le plus lorsqu’elle ne craint pas les nuances courageuses et brillantes.

5 Pire: Chemise de nuit de Midge

C’est un cas intéressant car c’est l’une des pires tenues de Midge mais aussi l’un des moments déterminants de l’ensemble du spectacle. Midge se tient debout dans cette chemise de nuit au Gaslight Cafe au début de la série.

Outre le fait évident que les pyjamas ne doivent pas être portés à l’extérieur de votre maison, la chemise de nuit elle-même n’est pas la plus belle. C’est un peu trop froufrous pour Midge. Bien sûr, elle vit dans les années 50, mais cela ressemble trop à quelque chose qu’elle devrait porter. Les meilleurs moments de mode de Midge sont quand elle est audacieuse.

4 Meilleur: le rose est parfait sur le moucheron

C’est une autre des meilleures tenues de Midge dans la série. Bien qu’il existe encore des maillots de bain élégants, il est certainement sûr de dire que les années 50 et 60 ont été les jours de gloire des maillots de bain élégants. Midge a des vibrations de Marilyn Monroe dans cette tenue alors qu’elle porte un maillot de bain rose vif et des chapeaux assortis. Les lunettes de soleil sont également une touche adorable.

Cette image entière a une ambiance rétro très amusante alors que Midge se détend avec une copie du magazine Vogue. Elle porte une bonne quantité de rose et devrait certainement continuer à ajouter cette couleur à sa garde-robe.

3 pires: cette robe blanche, verte et rouge

Après avoir vu Midge dans cette robe blanche, verte et rouge, une chose me vient à l’esprit: Noël. Cette robe ressemble honnêtement à un costume de vacances et elle ne semble pas être quelque chose que vous porteriez dans votre vie quotidienne.

Le style est également maladroit car on dirait qu’elle porte un t-shirt blanc, une énorme ceinture verte et une jupe rouge plissée. Aucune de ces couleurs ne fonctionne ensemble.

2 Meilleur: Nous aimons le look tout rose de Midge

Avec cette tenue, Midge a vraiment décidé d’y aller et de porter une tonne de rose, et ça marche vraiment. Alors que la plupart des gens choisiraient le manteau ou la robe et ce serait tout, elle est assez courageuse pour les porter ensemble.

Midge sait que porter deux nuances différentes de la même couleur est incroyable et c’est pourquoi nous ne pouvons pas en avoir assez de son manteau rose clair et de sa robe rose plus foncée. Son chapeau et ses gants ajoutent une touche sophistiquée qui nous rappelle qu’elle est une dame chic.

1 pire: un chapeau et une robe roses maladroits

Enfin, voici une autre des pires tenues de Midge sur The Marvellous Mrs Maisel. Elle porte un chapeau rose vif pointu très déroutant, ce qui suffirait à une erreur de mode, mais elle porte également une robe à carreaux grise qui est beaucoup trop preppy pour elle.

Il est surprenant de voir Midge porter une robe aussi terne et sans intérêt car elle embrasse généralement des couleurs beaucoup plus vives. C’est comme si elle savait qu’elle portait une tenue ennuyeuse alors elle a attrapé le chapeau rose après coup. Bien qu’elle soit généralement incroyablement élégante, ce n’était pas l’un de ses meilleurs looks.

