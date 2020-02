Mes applications Mac essentielles pour 2020 incluent Fantastical, AirBuddy, etc.- .

2020 est le dixième anniversaire de l’iPad, il y a donc eu beaucoup de discussions autour de la meilleure application et des moyens de tirer le meilleur parti de la plate-forme et d’être plus productif. Cependant, le Mac reste un excellent endroit pour travailler, jouer et apprendre. Si vous achetez votre premier Mac, effectuez une mise à niveau à partir d’un ancien ou cherchez simplement à devenir plus efficace, je souhaite parcourir certaines de mes applications Mac essentielles que j’utilise cette année.

Fantastique 3

On a beaucoup parlé du passage à un abonnement, mais je pense que ça vaut le coup. Si vous voulez une application de calendrier gratuite, celle intégrée à Apple fonctionnera très bien. Si Fantastical offre certaines des fonctionnalités dont vous avez besoin, c’est de l’argent bien dépensé. J’adore son entrée en langage naturel, sa capacité à voir mes listes de rappels, l’intégration de la météo, etc. Si vous voulez en savoir plus sur ce que propose l’application, consultez le guide de terrain de David Sparks (gratuit).

Téléchargez Fantastical directement depuis Flexibits ou sur le Mac App Store.

Alfred 4

Je suis client d’Alfred depuis des années et c’est l’une des premières applications que j’installe lors de la configuration d’un nouveau Mac. Je l’utilise pour l’extension d’extraits, la recherche de fichiers, le lancement d’applications, l’historique du presse-papiers, etc.

Consultez cet article de 2018 pour en savoir plus sur mes cas d’utilisation pour Alfred. Je recommande également fortement cet épisode de Mac Power Users pour en savoir plus sur les «lanceurs de clavier» et leurs avantages.

Alfred 4 est un téléchargement gratuit avec une «mise à niveau Powerpack» en option pour certaines fonctionnalités fantastiques.

Devant et centre

Front and Center est l’une des dernières applications que j’utilise, mais j’y pense à peine. J’ai écrit à ce sujet lors de sa sortie, mais cela change le comportement par défaut de macOS pour afficher toutes les fenêtres d’une application lorsque vous cliquez sur l’une d’entre elles. Cette méthode était la valeur par défaut dans les versions classiques du système d’exploitation Mac.

Dans l’ensemble, Front and Center est une application simple, mais elle fait exactement ce qu’elle dit qu’elle fera. Vous pouvez le télécharger pour 2,99 $ sur le Mac App Store.

NetNewsWire

NetNewsWire pour Mac a fait son retour l’année dernière dans une version Open Source. C’est un lecteur RSS de longue date sur Mac qui a traversé divers propriétaires au fil des ans, mais son retour chez lui à sa place légitime avec Brent Simmons.

RSS est un excellent moyen de garder à jour ce que beaucoup de sites Web sans avoir à les visiter tous manuellement. Alors que la version 5 évolue toujours, grâce à une équipe dédiée, elle obtient des fonctionnalités à un rythme rapide.

Téléchargez NetNewsWire gratuitement.

AirBuddy pour Mac

AirBuddy apporte l’expérience iOS des AirPods à macOS. Lorsque vous ouvrez vos AirPod à proximité de votre Mac, vous obtenez une boîte de dialogue similaire à celle que vous obtenez sur iOS. Un simple clic suffit pour connecter vos AirPod à votre Mac. Il comprend également un widget de notification de batterie.

Vous pouvez acheter AirBuddy pour 5 $

Récapitulatif des applications Mac essentielles pour 2020

Ce ne sont que quelques-unes des applications sur lesquelles je m’appuie en ce moment. Celui que je n’ai pas mentionné mais qui est toujours une donnée est 1Password. À la lumière du retrait de LastPass, leur application Mac native, 1Password est encore plus reconnu comme le meilleur gestionnaire de mots de passe pour macOS et iOS.

Quelles sont certaines de vos applications Mac essentielles pour 2020? Faites le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: