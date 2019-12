Message d'intérêt public: & # 039; The Morning Show & # 039; et & # 039; Pour toute l'humanité & # 039; terminer leur première saison aujourd'hui

Que souhaitez-vous savoir

La première saison de "The Morning Show" se termine aujourd'hui.

"For All Mankind" diffuse également son dernier épisode de la saison 1 aujourd'hui.

Les deux spectacles ont déjà été renouvelés pour une deuxième saison.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Temporairement, au moins.

Les émissions d'Apple TV + "The Morning Show" et "For All Mankind" se terminent aujourd'hui (via Cult of Mac) avec la fin de leur première saison. Mais ne vous inquiétez pas, car les deux émissions ont déjà une deuxième saison souscrite.

Les deux émissions terminent une première saison de 10 épisodes sans aucune information sur le moment où nous pouvons nous attendre à pouvoir profiter de la saison 2 de l'une ou l'autre émission. Les fans espèrent sans aucun doute que l'attente ne sera pas longue.

L'Apple TV + est arrivée le 1er novembre et s'est révélée populaire malgré les premières critiques d'émissions comme "The Morning Show" et "SEE" suggérant que le contenu ne serait pas à la hauteur. Les abonnés peuvent payer 4,99 $ par mois pour regarder Apple TV + sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Certains acheteurs de nouveau matériel Apple peuvent également bénéficier d'une année gratuite d'Apple TV +.