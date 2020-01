Messages entrants gratuits entre smartphones Android

WhatsApp, Telegram, Messenger sont sans aucun doute les premiers noms qui viennent à l’esprit lorsqu’on leur demande quelles sont les applications de messagerie les plus utilisées par les utilisateurs.

Vous devez cependant savoir qu’aucune de ces à l’écosystème des services Google. La triade sacrée de Zuckerberg comprend deux des applications les plus exploitées pour le chat en ligne, à savoir WhatsApp et Messenger (qui se distinguent par leur mission différente), à ​​laquelle s’ajoute Telegram, ce qui correspond presque à un unicum dans le panorama des applications les plus utilisées, où règne le propriétaire de la maison de Cupertino et Big G.

Il est donc clair que Google n’a jamais réussi à créer un service à la hauteur de ce qui est continuellement proposé aux clients par les applications de messagerie les plus utilisées. l’expérience Hangouts (dont beaucoup d’entre vous ne savent même pas ce que c’est) s’est avéré être un échec total, en découvrant un manque pas indifférent dans la gamme de services proposés par Google.

Pour le moment, cependant, les choses peut changer du passé et repenser l’équilibre du marché des télécommunications. Google introduit une nouvelle technologie, qui permettra profitez de SMS 2.0 gratuits et instantanés entre les appareils Android.

Google présente SMS 2.0: l’ancienne technologie devient intelligente pour s’adapter à la nouvelle décennie

S’inspirant de quoi pomme a rendu possible parmi les dispositifs de son écosystème, Google a conçu le protocole RCS, ce qui permettra aux SMS de devenir intelligents.

Cela vous permettra d’envoyer photos, vidéos, supports de toute nature, gifs, documents et localisation avec l’application de messages simples, qui sera désormais renommée Chat.

Actuellement, cette petite révolution se propage France et Grande Bretagne, où Google a trouvé un terrain fertile pour son application. Le moment du débarquement en Italie n’est pas clair: certains utilisateurs signalent cependant qu’avec la mise à jour logicielle, l’application Messages semble avoir changé d’apparence. Ça pourrait être une prédisposition initiale à l’arrivée de Chat également pour les utilisateurs de la botte.