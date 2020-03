Mesures de CaixaBank dans la lutte contre le coronavirus

Depuis le 31 décembre dernier, date à laquelle la maladie a été annoncée, Le coronavirus a mis en échec les piliers fondamentaux de nos sociétés. Covid-19, déjà classée comme une pandémie mondiale, a perturbé notre vie quotidienne dans des limites difficiles à prévoir et a paralysé notre pays sur le plan économique.

C’est un contexte d’extrême dureté qui, comme d’habitude, a un impact plus fort sur les groupes les plus vulnérables. Cependant, c’est dans les grands scénarios de crise qu’émergent souvent les plus grands signes de solidarité, et ce virus nous oblige à montrer jusqu’où va notre engagement envers les autres.

Dans le cadre de cette grave crise collective, CaixaBank a lancé # ContigoMásQueNunca, une campagne qui couvre les initiatives que l’entité a lancées pour aider à atténuer les effets économiques et sociaux du Coronavirus.

Prêts aux PME et aux indépendants

Les effets de Covid-19 sur le tissu économique ont été rapides. Depuis que l’état d’alerte a été décrété, de nombreuses petites et moyennes entreprises ont été obligées de rechercher des voies commerciales alternatives et de prendre des mesures drastiques pour garantir la pérennité de leurs projets sur le long terme.

CaixaBank, qui dispose d’un réseau de soutien spécialisé pour les indépendants et les petites entreprises, a souhaité apporter son grain de sable pour soutenir un secteur fondamental de l’économie de notre pays. Pour cette raison, l’entité a mis à disposition une ligne de 25 000 millions d’euros de prêts pré-accordés, qu’ils peuvent utiliser pour atténuer l’impact de cette crise. En outre, les clients peuvent formaliser les opérations de fonds de roulement, selon leurs besoins, pour une période pouvant aller jusqu’à 24 mois et immédiatement.

Location gratuite pendant l’alarme

Pour contribuer à faciliter les conditions de vie de ceux qui souffrent le plus des conséquences immédiates de la crise déclenchée par le Coronavirus, CaixaBank a également annoncé qu’elle renoncerait aux loyers des logements qu’elle possède pendant la période d’alarme..

L’entreprise a mis en œuvre cette mesure par le biais de son entreprise BuildingCenter, qui compte actuellement plus de 21 000 logements avec des contrats de location en cours. Ceux qui ont perdu leur emploi ou qui ont été touchés par des dossiers de réglementation de l’emploi ainsi que les travailleurs indépendants qui ont cessé leur activité ou qui l’ont diminuée de plus de 40% en raison de l’état d’alarme seront éligibles à cette aide.

Régime de soins spécialisés pour les retraités

Les personnes âgées sont l’un des groupes les plus vulnérables contre le coronavirus. Non seulement parce qu’ils ont un risque plus élevé de subir les conséquences mortelles de la maladie, mais aussi parce qu’ils constituent le groupe d’âge le plus dépendant et celui qui est le plus touché par la fracture numérique.

En tant que leader du marché dans ce segment de la population, CaixaBank voulait protéger le groupe de personnes de plus de 65 ans et aider à se conformer aux recommandations des autorités concernant la mobilité et la santé. Dans cet objectif, l’entité a lancé un plan spécial pour les retraités, une initiative sans précédent dans le secteur financier espagnol qui comprend plusieurs mesures.

Le 20 mars, CaixaBank a annoncé qu’elle ferait avancer la perception de la pension de sécurité sociale à cette même date, afin que leurs clients puissent avoir leur abonnement sans avoir à attendre le 25, date habituelle de paiement de l’entité. En outre, l’entreprise a lancé un système d’information spécial et l’organisation de rendez-vous précédents ces jours-ci pour les clients de plus de 65 ans qui pourront répondre à leurs questions et prendre rendez-vous à l’avance en cas de besoin de déménagement.

Réseau de bénévoles en ligne

Mais les efforts de l’entité pour aider les groupes les plus vulnérables à faire face à cette crise ne s’arrêtent pas là. Par le biais de l’Association des bénévoles «la Caixa», qui canalise le bénévolat d’entreprise de CaixaBank et la Fondation «la Caixa», l’entité compte plus de 500 bénévoles organisant des initiatives numériques en collaboration avec des entités sociales à travers le pays.

CaixaBank compte plus de 500 bénévoles organisant des initiatives numériques

Le plus connu de ces projets est “Lettres contre la solitude”, une initiative née pour atténuer le sentiment d’abandon des personnes âgées qui, en raison de la situation causée par le virus, sont plus seules et isolées que jamais. Des centaines de personnes et de familles ont déjà écrit leurs lettres, dans lesquelles elles racontent leurs propres expériences et incluent des dessins et des salutations des plus petits, afin de rendre la vie quotidienne des personnes âgées en détention plus supportable. Toutes ces lettres, envoyées par e-mail, sont imprimées puis remises aux personnes âgées avec l’aide des travailleurs des résidences participantes.

En plus de ce projet bien connu, l’entité a également promu de nombreuses autres initiatives numériques Destiné à divers groupes, tels que des cours de cuisine virtuels, de l’artisanat amusant pour toute la famille ou le projet de masques de solidarité, en collaboration avec le gouvernement d’Aragon, qui consiste à créer des masques faits maison avec des modèles précédemment reçus par voie électronique à livrer aux hôpitaux de la région.

Avec toutes ces initiatives, CaixaBank est une fois de plus à la pointe de la responsabilité d’entreprise, démontrant sa proximité et son engagement envers ses clients, actionnaires, employés, fournisseurs et la société en général. Face à cette dure pandémie qui nous met à l’épreuve en tant que société, l’entité s’avère être # ContigoMásQueNunca.