Metal Gear Solid ne se résume pas à Hideo Kojima

Metal Gear Solid est le nom d’une série de jeux vidéo d’espionnage tactique produit par Konami est né de l’esprit de Hideo Kojima, l’un des auteurs de jeux vidéo les plus importants qui existent aujourd’hui. Pourquoi Kojima est-il si important? C’était vraiment lui, créer la saga MGS pour démarrer le genre furtif qui est si répandu et important aujourd’hui. Kojima est considéré comme un véritable génie par les fans et aussi par ceux qui apprécient le monde des jeux vidéo en général. Toutefois il y a d’autres facteurs qui ont influencé la naissance d’un tel jeu vidéo révolutionnaireen plus de l’esprit brillant de son créateur.

Quels facteurs ont influencé la naissance de Metal Gear?

Ceux qui connaissent bien Hideo Kojima et son modus operandi dans le monde du jeu vidéo, savent qu’en plus des qualités mentionnées ci-dessus, il est considéré comme un farceur, un farceur, et est capable de se rendre sympathique à beaucoup. Mais pourquoi je vous dis ça? Venons-en au fait. Depuis l’enfance, le créateur de jeux vidéo japonais il était un passionné de mecha, qui sont connus pour être forts au Japon. En plus de cela, il a toujours ressenti un amour très fort vers le cinéma américain, dont tout son travail a été profondément influencé. La saga Metal Gear Solid plus que jamais. Pensez au caractère de serpent ou un Big Boss (qui se ressemblent alors presque): ne vous rappellent-ils personne?

Ceux qui, comme Kojima, aiment le cinéma et connaissent le culte, sauront très probablement 1997: évasion de New York (S’échapper de New York). Le protagoniste du film, qui en italien s’appelait Jena Plissken, en anglais son nom est Snake Plissken, et est, dans ses caractéristiques et ses vêtements, extrêmement similaire à nos héros de jeux vidéo. Kojima n’a jamais caché qu’il s’est inspiré de ce film de John Carpenter qui a eu beaucoup de succès en 1981 et dont de nombreux mauvais exemplaires sont nés, ainsi qu’une suite se déroulant à Los Angeles. In Metal Gear Solid 2 Sons of LibertySnake apparaît à Raiden avec le faux nom de Iroquois Pliskin, levant tous les doutes possibles à ce sujet. Donc, si Escape from New York n’avait jamais existé, Metal Gear Solid n’existerait probablement pas tel que nous le connaissons. Kojima a fusionné sa passion pour Mecha avec l’un de ses films préférés et en a fait le chef-d’œuvre qu’il est.

Mais voici une curiosité qui pourrait vous faire sourire: John Carpenter a déposé une plainte dans le passé dans différentes situations aux œuvres considérées comme plagiat de son œuvre, mais ne l’a jamais fait contre Kojima. Le Hollywood Reporter lui a demandé il y a quelques années, lors d’une interview, quelle en était la raison et il a répondu que Kojima est un bon garçon et a toujours été gentil avec lui.