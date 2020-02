Metro Exodus Dev 4A Games adopte complètement le traçage de rayons de nouvelle génération

Les jeux 4A embrassent en toute confiance l’évolution du rendu des ombres et des lumières, le lancer de rayons. Le développeur de la série Metro a publié le troisième opus de sa franchise, Metro Exodus, au début de 2019 à beaucoup d’éloges critiques. Le titre a été salué pour ses graphismes de nouvelle génération et ses systèmes de mouvement immersifs qui vous mettent dans la peau d’un soldat bravant la dure apocalypse.

La série Metro a été initialement écrite comme un roman par Dmitry Glukhovsky, qui a publié Metro 2033 en 2005. Le monde est la vision de Glukhovsky sur la science-fiction post-apocalyptique, qui se déroule à Moscou avant de se propager à travers une grande partie du monde dans des romans ultérieurs. Nous suivons Artyom comme l’une des personnes qui vivent sous terre dans le métro russe. Les jeux prennent une grande partie de cette histoire et l’adaptent en un jeu de tir à la première personne avec des éléments d’horreur. Le premier titre est sorti en 2010, tandis que le second, Metro: Last Light, est sorti seulement trois ans plus tard en 2013.

Eurogamer rapporte que Shishkovstov, le directeur technique de 4A Games, est impatient de voir un avenir avec le lancer de rayons. “Nous sommes entièrement dans le lancer de rayons”, explique Shishkovstov, “Abandonner complètement les chemins / techniques de code à l’ancienne … En interne, nous avons beaucoup expérimenté, et avec des résultats spectaculaires jusqu’à présent. Vous devrez attendre de voir ce que nous implémentons dans nos futurs projets. . ” La réalité de la situation est que le lancer de rayons est beaucoup trop difficile à rendre pour chaque console de génération actuelle, c’est pourquoi chaque titre publié avec lui a présenté un port incroyablement détaillé sur le PC.

Le ray tracing étant envisagé comme un avenir possible pour les consoles de prochaine génération, il pourrait devenir une option beaucoup plus courante pour les développeurs. Le changement fourni est immédiatement perceptible, car l’éclairage précuit et le manque de réflexions en temps réel sont remplacés par des rendus d’ombre et de lumière entièrement réalistes. Essentiellement, le lancer de rayons est le système qui est encore utilisé dans les films aujourd’hui pour intégrer de manière réaliste des effets informatiques avec des acteurs et des décors réels. Cette composition complexe est facilitée avec ces systèmes avancés.

La franchise Metro est parfaite pour une telle implémentation, car elle a toujours été à la pointe des capacités graphiques. À l’instar de Crysis développé par Crytek, les studios 4A ont créé un moteur interne, 4A, pour donner vie au jeu. Ce moteur a été admiré comme un exploit impressionnant pour un petit studio qui ne fonctionne pas avec un budget Triple-A. Il n’a reçu que des améliorations dans les titres suivants, car Metro: Last Light a ajouté de vastes zones ouvertes complexes à explorer par le joueur. Une tessellation complexe a été ajoutée aux objets et aux créatures, et une physique réaliste aux petits objets.

Metro Exodus n’a amélioré ces systèmes déjà impressionnants qu’en 2019. Ce fut l’un des premiers jeux à réussir, avec beaucoup citant la réalisation technique impressionnante comme un moment historique pour l’évolution graphique. Malheureusement, une grande partie de ces progrès n’a pas pu être apportée à la génération actuelle de consoles. Attendez-vous à voir le ray tracing comme un point commun reconnu au cours de la prochaine décennie, dès que les consoles pourront suivre.

