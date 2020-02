Mettre fin aux plans de chiffrement «pour protéger les enfants», ont déclaré des organisations caritatives à Facebook

Des associations caritatives et des universitaires bien intentionnés ont exhorté Facebook à suspendre les plans de chiffrement de ses applications de messagerie, invoquant des préoccupations concernant l’exploitation des enfants.

L’appel a été fait dans une lettre au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, en réponse à l’intention de l’entreprise d’adopter un cryptage de bout en bout pour protéger la confidentialité des utilisateurs…

Le Financial Times rapporte.

L’année dernière, le directeur général du réseau de médias sociaux a annoncé une décision d’intégrer les services de messagerie de Facebook, WhatsApp et Instagram dans un système crypté, conçu comme un «pivot vers la confidentialité» à la suite de la fuite de données de Cambridge Analytica.

Le chiffrement signifierait que seules les personnes envoyant et recevant des messages pourraient les voir; des tiers tels que Facebook lui-même ou les forces de l’ordre ne pouvaient pas accéder au contenu.

Mais dans une lettre signée par 129 organisations à but non lucratif, des groupes de réflexion et des universitaires de 102 pays, les experts en sécurité des enfants ont averti que Facebook n’était pas encore «satisfait». . . profondément préoccupé »que cette décision pourrait permettre davantage d’agressions sexuelles sur la plate-forme.

La lettre indiquait que ce changement signifierait que les délinquants sexuels qui soignent généralement les enfants sur Facebook avant de passer leurs conversations à d’autres applications moins scrupuleuses seraient encouragés à “initier et escalader rapidement directement sur les services de Facebook”.

Ce n’est pas la première fois que cet argument est avancé. En effet, la «protection des enfants» semble être la nouvelle «lutte contre le terrorisme» quand il s’agit de plaider contre un cryptage fort.

Mais les enfants utilisent bien sûr déjà d’autres applications de chat chiffrées de bout en bout, comme iMessage et WhatsApp. Même la lettre elle-même reconnaît que le seul impact serait que le chat lancé sur Facebook pourrait y rester plutôt que de simplement passer à d’autres plateformes.

Facebook a déclaré que le passage au chiffrement de bout en bout était «extrêmement important» et a répété qu’il existe des moyens de détecter les contacts inappropriés sans pouvoir lire le contenu.

David Miles, responsable de la sécurité de Facebook pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré mercredi: «Un cryptage fort est d’une importance cruciale pour protéger tout le monde contre les pirates et les criminels. Le déploiement du chiffrement de bout en bout est un projet à long terme. La protection des enfants en ligne est d’une importance cruciale pour cet effort et nous nous engageons à intégrer de solides mesures de sécurité dans nos plans. »Il a ajouté que l’entreprise travaillait« en étroite collaboration »avec des experts.

La société a déjà expliqué certains des signaux qui peuvent être utilisés.

Facebook pourrait regarder les profils des utilisateurs et signaler quelqu’un qui fait une série de demandes aux mineurs qu’ils ne connaissent pas ou aux personnes qui font partie de groupes suspects […]

D’autres alertes pourraient inclure de grands écarts d’âge entre les personnes communiquant en privé sur Messenger ou Instagram Direct Messages, la fréquence des messages et les personnes que de nombreux utilisateurs bloquent ou suppriment.

Une autre possibilité serait que Facebook passe au cryptage de bout en bout pour ses principales applications, tout en conservant le cryptage standard pour Messenger Kids. Le réseau social a annoncé cette semaine des outils supplémentaires de surveillance parentale pour cela.

Facebook n’est pas la seule entreprise critiquée pour l’utilisation d’un cryptage fort. Le FBI continue d’appuyer Apple sur les iPhones Pensacola malgré le fait qu’il existe des outils disponibles dans le commerce pour casser les deux modèles dans ce cas. Il est peu probable que les appels pour arrêter le chiffrement disparaissent de sitôt.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: