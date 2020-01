Mexican crée une application pour trouver votre téléphone portable même s’il est éteint!

Malheureusement, le crime nous a complètement dépassés au Mexique. Chaque jour, nous lisons dans les nouvelles ou à haute voix un ami ou une connaissance que les amoureux de l’étranger ont fait leur propre. Heureusement pour nous, nos propres compatriotes se sont mis au travail pour s’entraider et ainsi empêcher de telles choses de se produire, créer dans la tentative une application que tout le monde voudra sans doute avoir sur son téléphone portable.

Le nom de cette merveilleuse application est Hammer Security Et nous sommes sûrs que ce sera l’avenir de protéger vos smartphones. Et oui, nous savons que certains appareils tels que l’iPhone incluent déjà la fonction de recherche de votre téléphone Mais ce que ce projet propose va encore plus loin que l’emplacement, car il est conçu pour réagir aux urgences à l’insu des voleurs.

La façon dont il travaille vous laissera complètement choqué. S’ils ont volé votre téléphone portable (que nous ne voulons pas mettre à plat) ou vous le perdez dans une erreur et vous avez installé l’application, Vous pouvez accéder au site officiel de l’entreprise et accéder à tout moment à l’emplacement, à la caméra et au microphone de votre téléphone. Et vous vous demandez peut-être à quoi cela sert-il? Eh bien, c’est très simple.

Une fois qu’ils ont accès à ces fonctions, ils ont des milliers de possibilités pour trouver leur smartphone, si le voleur veut déverrouiller votre téléphone, Hammer Security vous enverra un selfie de la personne qui vous a volé. Comme si cela ne suffisait pas vous aurez également la possibilité de le bloquer faussement et dans le cas où essayez d’éteindre votre téléphone portable, l’application enverra les photos et les enregistrements audio du criminel à vos contacts d’urgence, ainsi que l’emplacement exact de votre téléphone portable même s’il n’a ni batterie ni avion, ils l’ont éteint.

Si ce qui vous inquiète, c’est de protéger les applications et les informations que vous avez sur votre téléphone, Hammer Security a également une solution car elle vous offre la possibilité de tout bloquer avec une épingle et une autre urgence. Donc, si un voleur vous oblige à taper votre mot de passe vous pouvez écrire la panique et ainsi activer les fonctions mentionnées ci-dessus. Pour finir, Il vous donne également la possibilité de l’utiliser comme un bouton de panique lorsque vous en avez besoin.

En plus de servir à protéger votre téléphone en cas de vol, L’application possède également d’autres fonctionnalités qui peuvent vous aider dans toute situation critique, comme les enlèvements et plus encore. Par exemple, si l’utilisateur doit subir un accident de voiture, Hammer Security dispose d’un algorithme capable de détecter quand cela se produit et envoyer une alerte à tous vos contacts d’urgence avec l’emplacement exact de l’endroit où vous vous trouvez.

Jusqu’au moment Il ne peut être téléchargé que par tous ceux qui ont un système d’exploitation Android sur leur téléphone portable et via le Play Storemais Nous espérons que Hammer Security atteint partout afin d’avoir une nouvelle façon de protéger nos téléphones. Voici une vidéo du fonctionnement de cette merveille: