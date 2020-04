MicroMan vous permettra de regarder le monde sous un autre angle

Jouer sur PC ou console signifie vivre des histoires uniques et voir le monde sous un autre angle. probablement Les développeurs de MicroMan se sont basés sur cette idée pour développer le titre en question.

Merci à ldes gars de Glob Games Studio, il sera possible de combiner des éléments d’un jeu d’aventure avec ceux d’une action et d’une survie d’une manière complètement nouvelle. MicroMan vous permettra de découvrez le monde d’aujourd’hui sous un angle nouveau et absurde.

Le joueur pourra se faire passer pour un employé pour un l’expérience a mal tourné se rétrécit la taille d’une fourmi. Cette situation va commencer l’aventure MicroMan plein d’humour, de situations absurdes et de gameplay dynamique.

Le premier titre est attendue au second semestre 2021 sur PC, mais le jeu arrivera également sur les consoles de nouvelle génération. Donc ici, dans les mois qui suivent, Utilisateurs de PlayStation 5 et Xbox Series X ils peuvent vivre comme des fourmis dans un monde de géants. Le titre sera développé aussi pour Nintendo Switch.

MicroMan s’inspire évidemment de divers travaux tels que «Les voyages de Gulliver»Le roman classique de Jonathan Swift mais aussi d’autres produits plus modernes. L’influence des bandes dessinées Ant-Man et du film “Chérie, les garçons ont rétréci”Sont évidents dans le match. L’union de tous ces éléments créera un produit nouveau et unique dans l’industrie du jeu, a déclaré Karol Marcinkowski, vice-président de Glob Games Studio.

Le joueur devra trouver le moyen de tornement normal à travers diverses missions totalement délirantes. Il y aura des éléments de surprise et de défis avec des boss inhabituels tels que des papillons, des grenouilles et des fourmis. Pour prévisualiser le jeu, vous pouvez regarder la bande-annonce de lancement ci-dessous.