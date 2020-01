Micron envoie les premiers échantillons DDR5

Micron a annoncé au CES 2020 qu’il avait commencé à échantillonner sa nouvelle SDRAM DDR5 pour permettre aux centres de données de fournir une augmentation de 85% des performances de la mémoire.

Le nouveau DDR5 offre plus du double du débit de données du DDR4 tout en utilisant moins d’énergie, des marges de tension améliorées, des coûts de nomenclature réduits, ainsi qu’un meilleur support des appareils monolithiques plus grands avec des spécifications de RAM élevées.

Amélioration des performances

À l’heure actuelle, les applications à forte intensité de calcul ont alimenté la croissance du nombre de cœurs de processus mais restent limitées par le matériel DRAM existant. En utilisant sa technologie de processus 1znm, Micron s’attend à ce que sa nouvelle SDRAM DDR5 ouvre de grandes améliorations en termes de bande passante et de performances pour les serveurs d’entreprise.

«Les charges de travail des centres de données seront de plus en plus mises au défi d’extraire de la valeur de la croissance accélérée des données dans pratiquement toutes les applications», a déclaré Tom Eby, vice-président directeur et directeur général de la Business Unit Compute & Networking chez Micron. «La clé pour activer ces charges de travail est une mémoire plus performante, plus dense et de meilleure qualité. L’échantillonnage par Micron des barrettes RDIMM DDR5 représente une étape importante, rapprochant l’industrie d’un pas de plus pour libérer la valeur des applications de nouvelle génération centrées sur les données. »

Micron possède plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie et propose une large gamme de produits de mémoire et de stockage hautes performances, tels que NAND, la mémoire 3D XPoint et NOR, qui sont utilisés dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, de la 5G et de l’autonomie. Véhicules.

