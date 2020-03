Microsoft 365 devient beaucoup plus personnel – voici tout ce que vous devez savoir

Microsoft a dévoilé des changements majeurs à ses offres logicielles en renommant les abonnements Office 365 existants destinés aux consommateurs avec une toute nouvelle offre sous la marque Microsoft 365.

Les nouveaux forfaits personnels et familiaux Microsoft 365 seront disponibles le 21 avril et les utilisateurs seront automatiquement reportés.

Jusqu’à présent, il n’y a que des prix américains disponibles, avec un compte personnel mono-utilisateur au prix de 6,99 $ par mois et un abonnement familial, auquel peuvent accéder jusqu’à six utilisateurs, au prix de 9,99 $ par mois.

Microsoft indique qu’environ 38 millions de personnes dans le monde sont actuellement abonnées à Office 365 sur Windows, macOS, iOS et Android. Ces utilisateurs seront bientôt transférés vers le nouveau service Microsoft 365, ce qui permettra de conserver gratuitement 1 To d’espace de stockage cloud OneDrive par personne.

Décrite comme «le service d’abonnement pour votre vie», la nouvelle offre comprend toujours l’accès à la suite complète de programmes Office tels que Word, Excel et Powerpoint, Microsoft promettant un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui se déploieront progressivement au cours des prochains mois.

Cela inclut une nouvelle application Microsoft Family Safety qui permettra aux familles de partager leur emplacement, d’envoyer des notifications lorsque votre membre de la famille quitte la maison, le travail ou l’école, ainsi que de laisser les parents suivre les itinéraires pour s’assurer que les enfants arrivent à la maison en toute sécurité.

Les services, qui seront également disponibles en tant qu’application iOS et Android pour les abonnés Microsoft 365, permettent également aux parents de gérer le temps d’écran sur les PC Windows, Android et Xbox.

Microsoft Teams devrait également bénéficier d’une cure de jouvence conviviale, permettant aux familles de planifier des activités, des voyages et de partager leurs calendriers ensemble.

Les nouvelles équipes permettront toujours des discussions de groupe, des appels vidéo et une collaboration en temps réel, mais au lieu de feuilles de calcul ou de présentations commerciales, elles cherchent à aider avec des éléments tels que les listes de courses et la planification d’anniversaire.

Ailleurs, il existe également une mise à jour majeure de Microsoft Editor, qui peut désormais proposer des suggestions de réécriture à des essais ou des dissertations. Le service peut désormais insérer des citations d’œuvres existantes en un seul clic, ce qui permet de réduire le plagiat, permettant aux étudiants et aux enseignants une expérience d’édition plus fluide.

Pour ceux qui doivent ensuite présenter leurs documents, PowerPoint propose une nouvelle fonctionnalité Presenter Coach, qui vise à faire de vous un meilleur orateur public. Offrant une rétroaction en temps réel, l’outil surveille votre ton de voix, la vitesse de parole et la fréquence à laquelle vous vous arrêtez ou bégayez afin d’améliorer tous les aspects de vos présentations.

Excel facilite désormais la gestion des finances et de la budgétisation avec une nouvelle fonctionnalité Money in Excel. Développé en collaboration avec la société de gestion d’argent Plaid, cela permet aux utilisateurs de suivre les dépenses, de se connecter à vos comptes bancaires pour effectuer des transactions et des soldes, ainsi que d’envoyer des alertes sur les dépenses ou les modifications.

Enfin, Outlook permet désormais aux utilisateurs de lier un calendrier personnel à votre calendrier de travail, en vous assurant de ne jamais manquer un rendez-vous pour des questions familiales, et il y a un lancement Android pour Play My Emails, qui voit Cortana lire vos messages, afin que vous puissiez rattraper votre retard sur les e-mails mains libres, même en conduisant ou en voyageant.