Microsoft 365 Personal and Family arrive le 21 avril

Hier soir, le géant du logiciel a organisé un événement virtuel pour présenter Microsoft 365 Personal and Family et d’autres nouvelles. Un nouveau service logiciel d’abonnement que nous vous avons offert il y a des mois et qui est le version grand public de votre solution de productivité pour les entreprises.

Microsoft 365 Enterprise and Business a été présenté à l’été 2017 lors de la conférence mondiale des partenaires. Il comprend Office 365, Windows 10 et Enterprise Mobility + Security et depuis son lancement, il a été très bien accueilli dans le segment des entreprises grâce à une approche plus complète qui combine la productivité, la collaboration et les outils de gestion des appareils pour simplifier l’administration.

L’arrivée de la version équivalente pour le marché grand public était une question de temps et elle est là. Et pas seulement ça. Comme prévu, Microsoft 365 Personal and Family remplacera les versions grand public actuelles d’Office 365 (Domicile et Personnel), y compris de nouvelles fonctions qui vont au-delà de ce que la suite bureautique en ligne a offert jusqu’à présent.

“Office” est le principal logiciel Microsoft et existe depuis presque la création de la société, mais il est peut-être en deçà de ce que Redmond veut atteindre en étendant ses fonctionnalités et consolider autour de votre propre marque. Comme vous pouvez le supposer d’après son nom (“un service d’abonnement pour votre vie”), la solution cherche à étendre son utilité au-delà des tâches professionnelles, “vous aidant à tirer le meilleur parti de votre temps, à connecter et à protéger vos proches”, explique-t-il dans l’annonce Yusuf Mehdi, vice-président de Microsoft.

Que comprend Microsoft 365 Personal and Family?

De toute évidence, il comprend tout ce que la suite bureautique cloud d’Office 365 a offert jusqu’à présent. Des applications telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher et Access, avec prise en charge pour fonctionner sur les systèmes d’exploitation Windows, macOS, iOS et Android. Compte tenu de la stratégie de Microsoft consistant à proposer ses meilleurs logiciels sur toutes les plates-formes, nous n’exclurons pas une version pour Linux à l’avenir.

La nouvelle solution maintient la 1 To de stockage gratuit dans le service de stockage en nuage, OneDrive, et pour l’occasion, Microsoft dit qu’il a ajouté des fonctions d’assistance intelligentes et promet le même type de mises à jour Office pour toujours garder le service à jour.

Microsoft 365 personnel et familial ce n’est pas seulement un remplacement pour Office 365 et comprend des nouvelles telles que:

Un nouvel éditeur de grammaire pour Microsoft Word et Edge.

Une nouvelle application de sécurité pour Android et iOS.

Nouvelles fonctionnalités de relevés financiers et bancaires dans un tableur Excel.

Améliorations du logiciel Skype.

60 minutes de Skype pour appeler les mobiles et les fixes.

Nouvelles fonctionnalités de gestion du temps dans Outlook

Offres sur les produits et services disponibles auprès des partenaires Microsoft, dont Adobe.

Une collection étendue de contenus, modèles, photos, icônes et polices libres de droits.

Fonctions de sécurité avancées pour la protection contre les logiciels malveillants et un support technique continu.

L’une des nouveautés les plus notables est la nouvelle Microsoft Editor, qui est essentiellement la version Microsoft de Grammarly. La société améliore ainsi la fonctionnalité de correction de grammaire et de syntaxe qui est disponible depuis longtemps dans Office. Le nouvel éditeur peut fournir des suggestions avancées de grammaire et de style pour aider à améliorer l’écriture. Il sera disponible pour les abonnés, mais aussi pour les navigateurs Chrome et Edge.

Une autre nouveauté est l’avenir Version grand public des équipes, Le service de chat professionnel pour les groupes de travail que Microsoft est devenu le principal client des communications dans Office 365 et qui a été développé dans le plus pur style du leader du segment de la gestion de projet, Slack.

Tout simplement, les équipes de consommateurs se concentrent sur l’utilisation à domicile. L’utilisateur pourra ajouter un compte personnel à Teams et l’utiliser comme n’importe quelle application de messagerie, sauf pour gérer les outils de planification et de collaboration commerciale. Vous pourrez partager des photos, coordonner les horaires, attribuer des tâches et planifier des événements avec les membres de la famille, le tout au même endroit.

Et en parlant de famille, la nouvelle application de sécurité familiale de Microsoft est un peu comme «Find my Friends» d’Apple sur les stéroïdes. En plus de pouvoir suivre les allées et venues des membres de la famille (Android et iOS), vous pouvez l’utiliser pour suivre le temps d’écran.

Microsoft 365 Personal and Family, disponibilité et prix

Les nouvelles fonctionnalités ajoutées à Office 365 sont désormais disponibles pour les abonnés, tandis que le reste sera disponible à mesure qu’Office 365 se transforme en Microsoft 365, quelque chose à compléter sur 21 avril.

Microsoft 365 Personal aura le même prix que l’actuel Office 365 Personal, 7 euros par mois (69 euros par an), tandis que Microsoft 365 Familiar coûtera 10 euros par mois (99 euros par an) et offrira le service pour un maximum de six membres du ménage. Microsoft offrira également un essai d’un mois du nouveau service et une solution de base gratuite qui, avec un compte Microsoft ID, inclut certaines de ses fonctions sous Office Apps.

Microsoft va tout faire avec ce service d’abonnement logiciel, qui comprend tout ce qu’Office 365 offre et d’autres fonctionnalités au-delà de la suite de productivité cloud.