Microsoft a résolu les problèmes de surchauffe

Microsoft a dû résoudre une multitude de problèmes liés à miniaturisation, dissipation thermique, bruit et alimentation de son Xbox Series X en raison de son matériel très puissant.

Xbox Series X: les composants et le système de “refroidissement”

La console est alimentée par 315 W, et comme avec toutes les consoles de Xbox One S à partir de là, l’alimentation sera présente à l’intérieur. Les régulateurs distribuent jusqu’à 100 W par pouce carré, avec un pic de charge de 190 A. Cette quantité d’énergie vraiment massive a amené les ingénieurs de Microsoft à diviser la carte mère en deux parties. Les cartes sont appelées “Northbridge” et “Southbridge”. Dans le second, les appareils sont gérés principalement Entrée / Sortie. Dans le premier à la place, il y a les composants les plus puissants: le processeur, régulateurs de puissance et mémoire GDDR6.

Jim Wahl, directeur du département de génie mécanique de la division du matériel Xbox, a déclaré à Digital Foundry: «J’aime à considérer les consoles des générations passées comme un exosquelette, où vous avez une structure mécanique avec des composants électriques à l’extérieur et puis vous avez tous les entrailles à l’intérieur. Ce que nous avons fait dans cette génération a été de tout bouleverser. Ce cadre central constitue essentiellement l’épine dorsale, et à partir de là, nous construisons le reste ».

Wahl ajoute également: “Il crée ce que nous appelons une architecture de refroidissement parallèle, afin d’obtenir de l’air frais et des flux d’air frais à travers des zones distinctes de la console.” «La deuxième chose qu’il fait, c’est qu’il distribue en fait les sources de chaleur légèrement différemment dans la console. Ces deux choses ensemble sont vraiment efficaces pour refroidir une console. “