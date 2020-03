Microsoft achète Affirmed Networks et fait ses premiers pas dans la 5G

Microsoft a annoncé le achat de Réseaux Affirmés, une entreprise qui, il y a quelques années, a surpris les participants au MWC 2014 en montrant son environnement réseau virtualisé Complètement indépendant du matériel. Avec cette acquisition, la société technologique franchit une étape importante positionnez-vous dans le domaine de la 5G.

Selon une entrée de son blog officiel, Microsoft a mentionné que le logiciel jouera un rôle important pour faire progresser la 5G en offrant des avancées en termes de vitesse, de coût et de sécurité. L’achat d’Affirmed Networks garantit que Microsoft poussera votre plateforme Azure lors de la conclusion de contrats avec des opérateurs.

Jusqu’à avant l’acquisition, Affirmed Networks offrait son technologie de virtualisation vers Orange, Vodafone, AT&T et d’autres opérateurs de télécommunications dans le monde. Microsoft va maintenant poursuivre ce travail en utilisant Azure pour gérer les charges de travail réseau dans le cloud.

Les générations précédentes de réseaux sans fil reposaient sur du matériel spécialement conçu. Nous pensons qu’avec l’innovation logicielle et l’utilisation de plates-formes de cloud computing largement disponibles telles que Microsoft Azure, les opérateurs peuvent déployer et entretenir des réseaux et des services 5G de manière plus efficace, plus rentable, plus rapide et plus sécurisée.

L’achat intervient des semaines après que Google ait fait un mouvement similaire en mettant en œuvre Anthos for Telecom à l’aide de sa plateforme Google Cloud. La avantage principal pour les opérateurs, ils n’auraient plus à investir dans le développement et l’exploitation de centres de données avec du matériel et des logiciels propriétaires, mais ils laisseraient tout entre les mains des trois sociétés dominantes: Amazon, Google et Microsoft.

Fin 2019, il a été annoncé que Vodafone, SK Telecom, Verizon et KDDI se sont associés à Amazon pour développer des services informatiques sur des réseaux 5G qui exploitent l’infrastructure AWS. Les opérateurs utiliseront la plate-forme AWS Wavelenght pour créer des applications à faible latence pour les utilisateurs finaux dans des régions telles que l’Europe, la Corée du Sud et le Japon.

Il a été mentionné précédemment que grande technologie serait un élément fondamental du développement de la 5G et même ils pourraient devenir opérateurs en utilisant des fréquences sans licence dans un avenir pas trop lointain.

👇 Plus en Hypertextuel