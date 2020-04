Microsoft affiche un chiffre d’affaires de 35 milliards de dollars, en hausse de 15%, et voit «un impact net minimal» de COVID-19 au cours du trimestre – .

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que la société “avait vu deux ans de transformation numérique en deux mois”. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Microsoft a déclaré un chiffre d’affaires de 35 milliards de dollars, soit une augmentation de 15% par rapport à il y a un an, car la demande accrue pour ses technologies de productivité, de jeux et de cloud a surmonté l’impact de la pandémie COVID-19 sur son PC Windows et ses activités publicitaires.

La société a affiché des bénéfices de 10,8 milliards de dollars, en hausse de 22%, se traduisant par un bénéfice par action de 1,43 $, dépassant les attentes de Wall Street de 17 cents.

Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que COVID-19 avait «un impact net minimal» sur ses revenus pour le trimestre, détaillant les façons dont l’économie et l’environnement de travail changeants se sont déroulés dans ses différents segments d’activité:

Dans les segments Productivité et Processus commerciaux et Cloud intelligent, l’utilisation du cloud a augmenté, en particulier dans Microsoft 365, y compris les équipes, Azure, Windows Virtual Desktop, les solutions de sécurité avancées et Power Platform, alors que les clients se déplaçaient pour travailler et apprendre de chez eux. Au cours des dernières semaines du trimestre, il y a eu un ralentissement des licences transactionnelles, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, et une réduction des dépenses publicitaires sur LinkedIn.

Dans le segment de l’informatique plus personnelle, Windows OEM et Surface ont bénéficié d’une demande accrue pour prendre en charge le travail à distance et les scénarios d’apprentissage, compensée en partie par les contraintes de la chaîne d’approvisionnement en Chine qui se sont améliorées à la fin du trimestre. Les jeux ont bénéficié d’un engagement accru conformément aux directives relatives au séjour à domicile. La recherche a été affectée négativement par la réduction des dépenses publicitaires, en particulier dans les secteurs les plus touchés par COVID-19. Les effets de COVID-19 pourraient ne pas être pleinement reflétés dans les résultats financiers avant les périodes futures.