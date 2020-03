Microsoft aide à prendre le contrôle de Necurs, un botnet «prolifique» qui a infecté 9 millions d’ordinateurs dans le monde – .

Microsoft a travaillé avec des partenaires dans 35 pays pour perturber Necurs, l’un des «botnets les plus prolifiques du monde» qui a infecté plus de neuf millions d’ordinateurs dans le monde, selon la société.

Le botnet Necurs est utilisé pour contrôler les ordinateurs à distance via le courrier indésirable et d’autres méthodes liées aux logiciels malveillants. Microsoft et d’autres experts en sécurité l’ont repéré pour la première fois en 2012.

La semaine dernière, Microsoft a reçu une ordonnance du tribunal pour prendre le contrôle de l’infrastructure basée aux États-Unis que Necurs utilise pour distribuer des logiciels malveillants.

“Cette perturbation est le résultat de huit années de suivi et de planification et aidera à garantir que les criminels derrière ce réseau ne sont plus en mesure d’utiliser les éléments clés de son infrastructure pour exécuter des cyberattaques”, a écrit Tom Burt, responsable de la sécurité Microsoft, dans un article de blog.

Microsoft a une page de ressources pour aider les gens à libérer leur ordinateur Windows des logiciels malveillants.