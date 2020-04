Microsoft aide les services de santé suédois à développer l’application COVID-19 pour suivre les ressources hospitalières – .

(Image suédoise)

Microsoft et Swedish Health Services ont uni leurs forces au cours des deux dernières semaines pour créer une application qui aide le personnel hospitalier à surveiller les ressources pour les soins liés au COVID-19.

Le suédois, le plus grand fournisseur de soins de santé à but non lucratif de la région de Seattle, a dévoilé mercredi l’application COVID-19 Emergency Response (CERA). Les employés des hôpitaux de première ligne utilisent des appareils mobiles pour suivre les patients atteints de COVID-19, l’équipement de protection, l’utilisation du ventilateur et d’autres informations liées au coronavirus. L’application se synchronise avec les tableaux de bord des hôpitaux pour aider les dirigeants suédois à évaluer l’activité dans ses cinq établissements de soins, ses deux services d’urgence et ses unités dans les zones critiques.

L’application CERA a déjà aidé les cliniciens à convertir une salle de post-anesthésie en unité de soins intensifs supplémentaire. Plus de 400 cliniciens suédois utilisent l’application.

«Cette vue en temps quasi réel de données en évolution rapide permet au suédois de mieux se préparer à une montée subite de COVID-19 et de mieux gérer les besoins de nos patients et soignants», Kevin Brooks, directeur des opérations de Swedish First Hill et co-développeur de l’application CERA, a déclaré dans un communiqué.

Comme de nombreux systèmes hospitaliers à travers le monde, le suédois a du mal à suivre le nombre croissant de patients atteints de COVID-19, a rapporté Crosscut la semaine dernière.

En travaillant avec le suédois, Microsoft a vu une opportunité d’aider d’autres organisations de soins de santé à gérer une communication efficace. Le géant de la technologie de Redmond, dans le Washington, a publié la semaine dernière une solution d’intervention d’urgence Power Platform.

N’importe qui peut télécharger le logiciel et suivre ses ressources, qu’il s’agisse de surveiller les fournitures rares comme les respirateurs et les masques, ou de collecter des informations supplémentaires sur les besoins des hôpitaux.

«La gestion du nombre de lits et de l’inventaire des fournitures essentielles et le partage de ces informations avec d’autres dans la région permettent une allocation appropriée des ressources critiques», a déclaré le Dr David Rhew, vice-président et directeur médical de Microsoft, dans un communiqué. «En cette période de crise, le partage d’informations précises et opportunes sauve des vies.»

Microsoft a déployé d’autres ressources dans la lutte contre la pandémie mondiale. Le mois dernier, il a travaillé avec le CDC sur un service de bot de santé qui agit comme un outil d’auto-dépistage pour les personnes se demandant si elles pourraient avoir besoin d’un traitement pour COVID-19.

L’entreprise suit également les informations sur l’épidémie. Le COVID-19 Open Research Dataset, un projet lancé en coopération avec le Allen Institute for Artificial Intelligence de Seattle et d’autres partenaires, vise à rendre les informations de haute qualité sur les coronavirus plus accessibles aux chercheurs.