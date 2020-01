Microsoft ajoute 250 millions de dollars à la promesse de logements de Seattle, portant l’engagement total à 750 millions de dollars – .

Le président de Microsoft Brad Smith et le directeur financier Amy Hood ont annoncé une initiative de 500 millions de dollars en matière de logement abordable en janvier 2019. (. Photo / Monica Nickelsburg)

Microsoft augmente de 50% ses dépenses en logements abordables et en philanthropie pour les sans-abri dans la région de Seattle.

La société a annoncé qu’elle dépenserait 250 millions de dollars supplémentaires sur cette question, en plus du fonds de 500 millions de dollars lancé il y a un an.

Microsoft a lancé une tendance dans l’industrie des technologies en annonçant l’engagement en matière de logement abordable. Au cours de l’année qui a suivi, plusieurs pairs de titan de Microsoft ont emboîté le pas. Leurs engagements de plus en plus importants en matière de logement ont modifié la dynamique de la philanthropie technologique. Autrefois pionnier, Microsoft est maintenant au milieu du peloton en ce qui concerne l’engagement financier global de chaque entreprise.

Mais aujourd’hui, Microsoft fait monter la mise. Les nouveaux 250 millions de dollars seront versés sous forme d’une ligne de crédit à la Washington State Housing Finance Commission. Le capital permettra à la commission de fournir davantage d’obligations exonérées d’impôt pour les projets de logements abordables, a déclaré Microsoft.

Microsoft distribue toujours son budget initial de 500 millions de dollars sous forme de subventions et de prêts. Le nouveau modèle financier du programme est conçu pour stimuler la production de logements à long terme dans la région de Seattle, où Microsoft est basé.

L’entreprise a dépensé 380 millions de dollars pour atteindre cet objectif, y compris les dons annoncés aujourd’hui. Microsoft affirme que son fonds initial de 500 millions de dollars permettra de préserver et de créer plus de 3 700 logements abordables. La société estime que 3 000 unités supplémentaires deviendront disponibles en raison de la ligne de crédit de 250 millions de dollars.

“2020 sera l’année de notre action”, a déclaré Jane Broom, directrice de Microsoft Philanthropies, dans une interview accordée à . cette semaine. Son équipe prévoit «d’amorcer la pompe et de concrétiser beaucoup plus rapidement ces projets d’une manière beaucoup plus rapide» cette année.

La directrice de Microsoft Philanthropies, Jane Broom, discute de la philanthropie du logement de l’entreprise lors d’un événement en 2019. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Les grandes entreprises technologiques ont critiqué la crise du logement qui a confondu des villes comme Seattle et San Francisco pendant des années. Au cours des 12 derniers mois, bon nombre de ces entreprises ont répondu par des initiatives philanthropiques conçues pour freiner les prix incontrôlés du logement et l’augmentation des populations de sans-abri.

En novembre, Apple a éclipsé ses pairs en annonçant un engagement de 2,5 milliards de dollars pour aider à atténuer la crise du logement en Californie. L’annonce fait suite à celles similaires de Facebook et de Google, qui ont lancé leurs propres programmes de logement, chacun évalué à environ 1 milliard de dollars.

Les initiatives en matière de logement ont confié à quatre des cinq entreprises technologiques les plus importantes au monde un nouveau rôle. Ils sont devenus des financiers du logement abordable et des partenaires gouvernementaux sur l’un des plus grands défis auxquels ces régions sont confrontées.

«Nous accueillons toute entité, toute personne qui souhaite s’impliquer dans la résolution de cette crise du logement abordable, bien sûr, ici dans notre propre État mais aussi à travers le pays… nous en sommes ravis», a déclaré Broom. “Nous serions ravis de voir plus de cela venir ici dans la région de l’État de Washington.”

La philanthropie d’Amazon sur la question du logement diverge des autres géants de la technologie. L’engagement financier de l’entreprise est moindre et l’objectif est plus étroit: aider les familles sans-abri à se remettre sur pied. Amazon ouvre un refuge à son siège social pour les familles sans-abri en partenariat avec Mary’s Place à but non lucratif de Seattle au début de 2020.

L’entreprise a également fait don d’espace pour des restaurants gérés par FareStart, une organisation à but non lucratif de formation professionnelle. Amazon estime la valeur collective de ses contributions à Mary’s Place et FareStart – y compris le loyer annuel – à plus de 130 millions de dollars. Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a lancé une initiative philanthropique de 2 milliards de dollars en 2018, la moitié des fonds étant destinés à des organisations à but non lucratif qui aident les familles sans-abri.

Malgré ces engagements, certains habitants de Seattle ont l’impression qu’Amazon n’a pas fait assez pour atténuer la crise du logement et du sans-abrisme de la ville, qui est considérée comme un état d’urgence depuis 2015.

L’initiative de Microsoft en matière de logement est principalement axée sur le «milieu manquant», c’est-à-dire le logement pour les résidents à revenu faible ou intermédiaire qui sont essentiels à une communauté prospère. La société espère que son financement permettra de créer plus de logements pour les enseignants, les policiers, les pompiers, les infirmières et les autres travailleurs qui ont du mal à suivre les coûts de logement montants de la région de Seattle.

En plus de la bosse de 250 millions de dollars, Microsoft a annoncé mercredi plusieurs nouveaux projets de logements. L’entreprise investira 50 millions de dollars dans le Evergreen Housing Impact Fund pour construire environ 1 250 unités de logement sur le côté est du lac Washington. Un autre 2,5 millions de dollars viendra sous la forme d’une subvention philanthropique au projet Othello Square de HomeSight.

Ces fonds iront à une communauté culturelle avec environ 192 unités. Microsoft fait également un don de 2,5 millions de dollars à Rise Together, une collaboration de six organisations qui construisent des logements culturels dans le quartier central de Seattle, Capitol Hill et White Center. Ce don devrait stimuler environ 400 logements.