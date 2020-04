Microsoft ajoute la prise en charge des fichiers Linux dans Windows 10

Microsoft a ajouté la prise en charge de gérer les fichiers Linux sur Windows 10 directement depuis le navigateur système de fichiers.

D’après Steve Ballmer “Linux est un cancer”, Microsoft est entré dans une phase de “tomber amoureux” depuis l’arrivée de l’exécutif de Satya Nadella. Une posture intelligente compte tenu de ce que l’Open Source signifie aujourd’hui dans la technologie mondiale. Nous ne savons pas ce qui se passerait si Linux avait une part de marché sur le bureau qui menaçait la position de Windows, mais c’est une autre histoire.

Les exemples de l’approche ont été excellents et nous en avons maintenant une autre. Une nouvelle icône Linux (la célèbre mascotte Tux) sera disponible dans le volet de navigation du navigateur de fichiers, fournissant accès au système de fichiers racine et aux dossiers à partir de toute distribution installée sur Windows 10 via le sous-système Windows pour Linux (WSL).

La prise en charge de l’accès aux fichiers Linux à partir de WSL n’est pas nouvelle et Microsoft l’a activée à partir de Windows 10 version 1903. Cependant, les utilisateurs devaient naviguer manuellement vers un chemin UNC pour accéder aux fichiers.

Avec la nouvelle mise à jour est beaucoup plus simple et plus pratique. L’icône Tux située dans le volet de navigation de gauche de l’explorateur de fichiers fournit un accès direct à la racine de toute distribution que vous avez installée via WSL, tout comme une partition typique pour accéder à d’autres fichiers Windows.

L’idée est de continuer à améliorer Sous-système Windows pour Linux. La nouvelle version, WSL2, est un grand pas en avant et Linux entre pleinement dans Windows 10 comme l’ont expliqué nos collègues très Linux, car à partir d’une simple couche de compatibilité, il offrira une noyau Linux complet exécuté sur une machine virtuelle légère.

WSL2 sera plus rapide et plus puissant; permettra à l’utilisateur d’utiliser un noyau personnalisé; Il offrira la possibilité de connecter des applications Linux à partir de Windows en utilisant localhost et pas seulement via des adresses IP distantes, et il permettra de mettre à jour le noyau avec Windows Update.

La dernière chose consiste à gérer les fichiers Linux dans Windows 10 directement à partir de l’explorateur de fichiers système. La fonctionnalité a été intégrée à la dernière version d’essai de Windows 10 pour Insider (build 19603) et devrait être disponible pour le grand public dans les prochaines mises à jour majeures du système d’exploitation, soit Windows 10 2004 ou la prochaine en octobre-novembre. 2020.

L’objectif de Microsoft est clair: que vous utilisez Linux si vous en avez besoin, mais sans quitter Windows. WSL est une fonction avancée très utile pour les développeurs, mais si un utilisateur souhaite une expérience Linux sur le bureau, il est préférable d’installer une distribution GNU, à côté de Windows pour démarrer ou remplacer directement des systèmes non pris en charge tels que Windows 7.