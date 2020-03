Microsoft, Amazon et d’autres forment un fonds de réponse pour les coronavirus de 2,5 millions de dollars – .

Le président de Microsoft, Brad Smith, prend la parole lors d’un événement de la mairie 2019 à Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Microsoft, Amazon et d’autres sociétés de la région de Seattle s’associent avec des organisations à but non lucratif et des gouvernements pour lancer un fonds de secours en réponse à l’épidémie de coronavirus.

Le COVID-19 Response Fund accordera des subventions aux organisations qui aident les populations à risque, comme les travailleurs qui ne peuvent pas prendre de congé de maladie, les personnes sans assurance maladie et les travailleurs de la santé. Il lance avec plus de 2,5 millions de dollars en dons de ses partenaires fondateurs.

La Seattle Foundation hébergera le fonds et administrera des subventions ponctuelles pour soutenir le travail des organisations de santé publique et des organisations à but non lucratif. Les autres partenaires incluent Starbucks, Alaska Airlines, Centraide du comté de King, King County et la ville de Seattle.

Microsoft a annoncé lundi un don de 1 million de dollars au COVID-19 Respons Fund. L’argent aidera les organisations à but non lucratif et les organisations communautaires «en première ligne de la réponse» à COVID-19, a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, dans un article de blog.

«Ce soutien comprendra une aide à la location pour garder les personnes logées; aider à assurer aux enfants, aux personnes âgées et aux familles l’accès à la nourriture; et soutenir les travailleurs de la santé en première ligne », a ajouté Smith.

En plus du million de dollars, Microsoft alignera tous les dons des employés sur des causes qui contribuent à la réponse à COVID-19. Les particuliers et les entreprises peuvent faire un don au fonds de réponse ici.

Amazon fait également don d’un premier million de dollars au fonds. La société a détaillé son implication dans un article de blog publié lundi.

“Il y a des besoins urgents dans la région de Puget Sound, et il est particulièrement important que les plus vulnérables de la société soient soutenus pendant cette période difficile pour notre communauté”, a déclaré David Zapolsky, avocat général d’Amazon dans un communiqué. «Le Fonds d’intervention COVID-19 est un excellent exemple de associations à but non lucratif, de gouvernements et d’entreprises se réunissant rapidement avec une approche innovante à un problème sans précédent.»

Amazon a également déclaré aux employés des entrepôts que les congés non rémunérés ne compteraient pas pour eux et ont assoupli d’autres restrictions de fréquentation, rapporte CNBC.

Microsoft, Amazon et d’autres membres de la communauté technologique de Seattle se sont engagés à continuer de verser un salaire normal aux travailleurs horaires qui prennent en charge leur siège social, même si leurs heures sont réduites. Les entreprises ont demandé à tous les employés qui peuvent travailler à domicile de le faire, en tenant compte des conseils des responsables de la santé publique.

La région de Seattle est à l’épicentre de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis et de la lutte contre la propagation du COVID-19. Des tests approfondis ont révélé un nombre croissant de cas dans l’État de Washington. Le département d’État de la Santé a signalé plus de 130 cas et 18 décès associés au virus lundi matin.