Microsoft annule le MVP Summit dans la région de Seattle au milieu d’une épidémie de coronavirus – .

Siège de Microsoft à Redmond, Washington (. Photo / Monica Nickelsburg)

Microsoft annule son Sommet MVP (Most Valuable Professional) et met l’événement en ligne en raison du coronavirus COVID-19. La société a avisé les participants que l’événement, qui était prévu du 15 au 20 mars à Bellevue et Redmond, Washington, est annulé.

L’annulation intervient alors que le nombre de cas de coronavirus dans la région de Seattle, où Microsoft a son siège social, augmente. Le département de la Santé de Washington a signalé lundi 18 cas confirmés et 6 décès.

Le MVP Summit est l’un des nombreux événements technologiques qui ont été annulés ou déplacés en ligne en raison du virus, notamment le Mobile World Congress et la conférence F8 de Facebook.

Microsoft s’est retiré de la Conférence des développeurs de jeux la semaine dernière. La société a également déclaré qu’elle manquerait les prévisions de revenus trimestriels pour son secteur d’activité «Plus d’informatique personnelle» en raison de l’épidémie de coronavirus.

Cette annonce met en danger le sort de Microsoft Build, l’un des plus grands événements de la société. La construction est actuellement prévue du 19 au 21 mai à Seattle.

Microsoft a annulé son MVP Summit en raison de problèmes de coronavirus. Un signe potentiel de choses à venir pour Build https://t.co/zWTyLLWoXp

– Tom Warren (@tomwarren) 2 mars 2020