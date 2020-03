Microsoft annule sa conférence des développeurs de Build au milieu d’une épidémie de coronavirus, la WWDC devrait être la prochaine

Nous nous demandons depuis quelques semaines ce qui se passera avec la WWDC 2020 compte tenu de l’épidémie de coronavirus dans le monde. Plusieurs entreprises ont déjà annulé ou modifié le calendrier de leurs conférences, comme Facebook F8 et Google I / O. C’est maintenant Microsoft qui a annoncé que la conférence de construction en personne avait été annulée.

Le rapport a été confirmé pour la première fois par Paul Thurrott sur Twitter. Microsoft Build devait avoir lieu entre le 19 et le 21 mai 2020 à Seattle. L’événement rassemble des milliers de développeurs du monde entier, tout comme la WWDC d’Apple. Préoccupée par l’épidémie de coronavirus, la société a décidé d’annuler l’événement cette année.

Thurrott a déclaré que la conférence sera virtuelle cette année. Une approche similaire a été adoptée par Google avec la conférence I / O, qui ne diffusera que des sessions aux développeurs. Jusqu’à présent, il ne reste qu’une seule grande entreprise de technologie pour en parler: Apple.

La WWDC a lieu chaque année en juin, mais Apple confirme généralement l’événement en mars. Cependant, la société n’a pas encore commenté la situation. Le comté de Santa Clara, qui comprend Cupertino et San Jose, a récemment interdit tous les rassemblements de masse pour les trois prochaines semaines.

Cette commande entrera en vigueur à minuit le 11 mars 2020 et restera en vigueur pendant trois semaines à mesure que des tests plus répandus seront disponibles et que nous pourrons en savoir plus sur la propagation de COVID-19. Nous annonçons également de nouvelles orientations plus solides pour le grand public et pour de nombreux groupes spécifiques visant à réduire la propagation du virus dans notre communauté.

Qu’en décidera Apple? L’entreprise organisera-t-elle également l’événement exclusivement en ligne? Nous ne pouvons pas encore le dire avec certitude, mais une déclaration officielle devrait être publiée dans les prochains jours.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: