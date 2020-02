Microsoft apportera son logiciel antivirus Defender sur iOS et Android – .

Aussi souvent que nous écrivons sur les applications malveillantes et les vulnérabilités exploitables dans iOS et Android, il est douloureusement clair qu’Apple et Google ne sont pas parfaits lorsqu’il s’agit de protéger les utilisateurs de leurs plates-formes mobiles. Entrez: Microsoft. Jeudi, la société a annoncé qu’elle apporterait son logiciel antivirus Defender sur iOS et Android, et prévoit de prévisualiser ses solutions de sécurité mobile lors de la conférence RSA la semaine prochaine.

Microsoft a abandonné ses propres tentatives pour capturer un segment du marché des smartphones lorsqu’il a tué Windows 10 Mobile en 2017, mais comme le note CNBC, il a toujours été un acteur majeur dans l’espace, publiant son logiciel Office populaire sur iOS et Android, comme ainsi que d’amener Minecraft sur les appareils mobiles en 2014.

“Ils sont assez sûrs, mais ce n’est pas la même chose que la sécurité”, a déclaré le vice-président de Microsoft, Rob Lefferts, lors d’une interview au siège de l’entreprise la semaine dernière, selon CNBC. “Les logiciels malveillants se produisent sur ces plates-formes.”

Si vous lisez . de manière sporadique depuis plusieurs années, vous savez à quelle fréquence les logiciels malveillants apparaissent dans les applications que les utilisateurs d’Android téléchargent sur leurs appareils depuis l’extérieur de la boutique Google Play officielle. Lefferts a également parlé de la facilité avec laquelle il est possible d’être victime d’une tentative de phishing, où un pirate présentera aux utilisateurs inconscients une interface apparemment légitime dans laquelle ils saisissent leurs informations d’identification, uniquement pour les faire voler. Lefferts estime que le Defender de Microsoft “pourrait aider les entreprises à rendre leurs employés moins vulnérables à de telles attaques.”

Bien que nous ne sachions toujours pas exactement à quoi ressemblera Defender sur iOS et Android, Lefferts dit que le logiciel est “conçu pour empêcher les gens de visiter des destinations en ligne que Microsoft juge dangereuses”. La différence avec les autres solutions de sécurité mobile sera probablement expliquée lors de la conférence informatique de la semaine prochaine.

Source de l’image: Microsoft

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

