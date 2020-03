Microsoft approfondit la «Xbox la plus puissante de tous les temps», mais le prix reste une grande question – .

(Images Microsoft)

Microsoft a révélé lundi de nouveaux détails sur le matériel qui alimente sa prochaine console. La Xbox Series X est apparemment la «Xbox la plus puissante jamais conçue», destinée à offrir des niveaux de performances élevés qui conservent la fidélité visuelle de cette génération tout en améliorant le gameplay. Microsoft a également veillé à souligner qu’il avait toujours l’intention de livrer la nouvelle série X pendant les fêtes de fin d’année, malgré les craintes théoriques que le verrouillage du COVID-19 en Chine affecte sa production.

L’idée générale derrière la série X, en regardant ses spécifications, est qu’elle est conçue pour être étonnamment évolutive. Lorsque vous regardez l’analyse côte à côte de Digital Foundry des spécifications de la série X par rapport à la Xbox One X, c’est un bond en avant, principalement parce que la série X s’appuie sur de nombreuses options matérielles qui ont à peine pénétré le marché des PC de bureau . Le processeur de la série X est capable d’hyperthreading, ce qui n’a pas encore vraiment fait de percée sur le marché des jeux.

La série X peut également produire de superbes visuels, mais même la publication de Microsoft admet que c’est un peu un diaporama à ce stade. Il y a eu beaucoup d’analyses au cours des dernières années, sur à quel point les graphismes peuvent être améliorés. Les systèmes actuels sont déjà capables de modèles et d’environnements pratiquement photoréalistes, se déplaçant à une vitesse ininterrompue de 60 images par seconde en résolution 4K.

Il est difficile d’imaginer où une nouvelle console pourrait utilement aller d’ici. La réponse de Microsoft est d’orienter le développement vers des améliorations de l’expérience utilisateur. «Nous ne pensons pas que cette génération sera définie uniquement par les graphiques ou la résolution», a écrit Jason Ronald, le nouveau directeur de la gestion des produits Xbox.

Par exemple, les annonces précédentes de Microsoft ont fait grand cas du disque SSD de la série X, destiné à réduire voire éliminer complètement les temps de chargement dans le jeu, mais le blog d’aujourd’hui indique qu’il s’agit d’un SSD NVME d’un téraoctet.

Les SSD NVME (Non-Volatile Memory Express) sont conçus pour se connecter directement à une carte mère, plutôt que d’être connectés via des câbles, et peuvent offrir des vitesses de lecture / écriture presque sept fois plus rapides, à 3 500 Mo par seconde, que les normes actuelles Disque SATA.

Comme le souligne Jeff Grubb dans Venturebeat, les lecteurs des consoles actuelles atteignent au mieux 100 Mo par seconde, et même les ordinateurs de bureau n’ont pas encore atteint un point où un lecteur NVME fait une différence réaliste dans le jeu. La présence du nouveau disque dans la série X indique qu’un jeu qui peut en profiter pourra charger et déplacer des données plus rapidement que n’importe quelle Xbox avant lui.

Cela signifie ostensiblement moins de temps à regarder les écrans de chargement, moins de problèmes potentiels avec le décalage d’entrée et plus de temps dans le jeu à faire des choses, ce qui a été un problème particulier avec de nombreux titres haut de gamme de cette génération. C’est un point relativement technique qui concerne principalement un bonus invisible de qualité de vie, mais c’est l’un des aspects les plus intéressants de ce sur quoi Microsoft s’est concentré.

L’inconvénient du disque NVME est lié au stockage. Bien que 1 To semble beaucoup, tout jeu pouvant fonctionner en résolution 4K est également un porc de disque dur notoire; Halo 5, par exemple, occupe 100 Go. Tôt ou tard, un fan de Xbox dévoué doit soit commencer à faire des choix difficiles sur ce qu’il faut supprimer, soit commencer à étudier les mises à niveau du stockage.

La réponse à cela de Microsoft, pour la série X, est d’ajouter un emplacement d’extension à l’arrière de l’unité. Selon l’article de Digital Foundry, cela nécessitera un disque d’extension personnalisé de marque Seagate de 1 To. Vous pouvez toujours conserver vos jeux d’anciens systèmes sur un lecteur USB externe, mais les titres spécifiques à la série X devront être sur un lecteur NVME pour fonctionner.

Tout cela ne veut pas dire que la série X ne présente aucune amélioration graphique. La série X offre une augmentation significative de la puissance de calcul par rapport aux spécifications de la Xbox One X, et l’ajout de la prise en charge du lancer de rayons signifie que le système peut faire plus en simulant de manière réaliste le mouvement de la lumière et de l’ombre que, comme le prétend Microsoft, «toute technologie avant cela.”

La série X offrira également potentiellement la possibilité de jouer à des images pouvant atteindre 120 images par seconde, afin de rendre certains titres tels que les jeux de tir multijoueurs haut de gamme encore plus rapides.

La grande question ici, cependant, reste le prix. Microsoft est resté silencieux sur le coût de la série X, et c’est généralement le principal facteur de réussite dans une génération de console donnée. Sony a sans doute perdu la guerre des consoles PS3 contre 360 ​​au moment où il a annoncé le lancement de la PS3 de base à 599 $, et c’était en 2006. Maintenant, avec un marché mobile prospère et des ventes flash quasi constantes pour les jeux numériques, il est difficile d’imaginer le La série X réussit à un prix similaire. Il est également difficile d’imaginer que Microsoft vende délibérément une telle machine à l’épreuve du temps à une perte massive par unité, mais c’est peut-être ce qu’il faudrait.

Cependant, il est intéressant de voir à quel point Microsoft met l’accent sur ce qui équivaut à l’expérience utilisateur. Les graphiques n’ont peut-être pas exactement atteint un plateau, mais il y a un point où ils n’ont pas besoin d’être meilleurs avant de diminuer les rendements – temps de développement, exigences matérielles, simple perte d’impact – commencent à entrer en jeu.

La série X pourrait marquer le début d’une évolution latérale intéressante, où nous pouvons simplement considérer que la plupart des jeux auront l’air incroyables et commenceront à explorer dans d’autres directions, à la fois créatives et technologiques. C’est de là que vient la plupart de mon battage médiatique pour la série X, tant que je n’ai pas à vendre un orgue pour en obtenir un.