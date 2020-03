Microsoft Bing: la carte interactive des actualités pandémiques est en ligne

Microsoft a lancé une nouvelle carte Bing interactive pour fournir des informations sur la propagation de COVID-19. La carte montre le nombre de cas par pays, ventilé par le nombre de cas actuellement actifs, de cas récupérés et de cas mortels.

Aujourd’hui, la technologie joue un rôle essentiel dans la réduction de l’impact de COVID-19 sur le travail et les transactions financières. Les organisations ont des déplacements limités et de nombreuses entreprises permettent aux employés de travailler à domicile, affirmant que les options d’accès à distance pourraient être l’avenir du travail. Entre-temps, de nombreux trackers COVID-19 sont apparus en ligne résumant la situation dans le monde.

Microsoft, sa carte interactive est déjà en ligne

La liste des pays individuels dans le tracker de Microsoft fournira des liens vers des actualités et des vidéos pertinentes. La société affirme que l’outil récupère des données à partir d’une collection de sources, notamment l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et Wikipedia.

Bien que le nombre de cas sur la carte Bing soit cohérent avec ceux publiés par l’OMS, le tracker de Microsoft semble avoir des problèmes pour identifier certaines nouvelles pertinentes telles que des cas en Angleterre et aux Pays-Bas. Cependant, Microsoft n’est pas le seul géant de la technologie à essayer de fournir des informations sur la pandémie.

Google a annoncé qu’il allait lancer un site Web cette semaine avec des informations sur l’épidémie. Cela comprendra également des conseils sur la façon d’empêcher la diffusion et certains liens avec les ressources locales. Google fournira également des informations également sur sa page d’accueil et via Youtube et Maps.