Microsoft brevète un clavier de jeu pour Surface Neo

Il y a quelques jours à peine, nous pouvions voir vers quoi pointaient les premières vraies images du Surface Duo, indiquant la véritable progression de ces nouveaux appareils Microsoft 2 en 1. Cependant, maintenant la nouvelle vient de la main du Surface Neo, avec le curieux brevet d’un clavier de jeu.

Comme ils nous le montrent de PatentlyMobile, nous trouverions un périphérique sous la forme d’un clavier sans fil, équipé de quelques boutons et fonctions spéciales, parmi lesquels le texte descriptif suivant se démarque: «dans d’autres implémentations, le périphérique d’entrée # 102 pourrait se manifester comme un trackpad ou un contrôleur de jeu«.

De cette façon, le clavier sans fil serait placé sur l’écran du bas lorsque le Surface Neo est utilisé dans la configuration d’un ordinateur portable; et resterait soumis à un “ensemble d’alignement”, probablement basé sur un système de magnétisation.

Ainsi, la partie découverte de cet écran afficherait, comme nous l’avons vu dans les présentations logicielles précédentes, un petit écran secondaire ou un petit écran tactile pour la souris.

Cependant, il n’est pas surprenant que, avant même sa sortie, Microsoft envisage déjà ce type de fonctionnalités et d’utilisations secondaires pour le Surface Neo.

Surtout quand on pense au grand engagement que l’entreprise prend à travers le Project xCloud, sa plateforme de streaming et de jeu cloud dans laquelle la puissance ne dépend plus de notre propre appareil.

Avec tout cela sur la table, et en l’absence d’une date finale pour votre arrivée, Microsoft a sans aucun doute pour objectif d’ajouter une différenciation encore plus grande vis-à-vis de ses principaux concurrents, un saut générationnel et fonctionnel par rapport aux tablettes Apple actuelles; et un système d’écran double et des charnières qui dépassent largement la durée de vie des appareils flexibles tels que le Galaxy Fold de Samsung.