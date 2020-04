Microsoft cherche à réduire la «fracture des données» à mesure que les informations sont consolidées entre quelques sociétés et pays – .

Brad Smith prend la parole lors d’un événement de la mairie 2019 à Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Les États-Unis, la Chine et une centaine d’entreprises sont sur le point de capturer la majorité des données mondiales, selon Microsoft. Mais bien qu’il soit l’un des bénéficiaires de cette fracture de données, Microsoft a déclaré vouloir la fermer.

Le géant de la technologie de la région de Seattle a annoncé lundi une série d’initiatives conçues pour faciliter l’accès et le partage des océans de données produites chaque jour. La campagne Open Data implique des dizaines de collaborations en matière de données, la création d’un nouveau groupe de réflexion gouvernemental et des partenariats publics et privés conçus pour utiliser l’information au mieux.

“Aujourd’hui, toutes les données générées sur Internet, si vous y réfléchissez dans son intégralité, la moitié d’entre elles reviendront à 100 entreprises”, a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, dans une interview avec ..

«Nous constatons que davantage de données sont consolidées entre les mains d’un plus petit nombre d’entreprises», a-t-il ajouté. «La même chose suit si vous pensez aux avantages économiques de l’intelligence artificielle.»

Quoi de neuf: Microsoft développe 20 «collaborations de données» à l’aide de données partagées qui seront déployées d’ici 2022. Les premières paires de données d’accès à large bande issues de l’initiative Airband de Microsoft avec des informations compilées par le Broadband Now à but non lucratif. La société publie des principes de partage de données pour guider son approche et fournir un cadre à d’autres organisations. Microsoft s’associe au GovLab de NYU pour créer un groupe de réflexion qui conseille les gouvernements sur l’utilisation et le partage des données dans le cadre de l’initiative.

Pourquoi est-ce important: Les données alimentent la révolution de l’intelligence artificielle et PwC estime que 70% des avantages économiques mondiaux de l’IA reviendront à seulement deux pays: les États-Unis et la Chine. L’accès à des données utilisables peut éclairer les décisions en matière de santé publique, d’allocation des ressources, de conservation de l’environnement et d’autres disciplines. Les gouvernements du monde entier comptent sur l’accès aux données dans leur réponse à la pandémie de coronavirus, notamment en tirant parti de l’Open Research Dataset, une ressource gratuite de l’Allen Institute for Artificial Intelligence. En plus d’aider à cette initiative, Microsoft travaille avec Adaptive Biotechnologies pour cartographier la réponse immunitaire à COVID-19. Microsoft a annoncé lundi qu’il publierait ses résultats via un portail de données ouvert.

“Ce que nous devons faire pour les hôpitaux pour COVID-19, c’est ce que nous devons faire pour les écosystèmes … c’est ce que nous devons faire pour les émissions de carbone, pour la gestion des chaînes d’approvisionnement”, a déclaré Smith. «Presque tous les gros problèmes que nous devons résoudre dans le monde vont nécessiter une plus grande utilisation des données et un partage de plus en plus important de celles-ci.»

Et après: Dans les semaines à venir, Microsoft prévoit de développer des technologies qui aideront les villes du monde entier à partager leurs données. La société sera un partenaire fondateur de l’Open Data Policy Lab de NYU. Microsoft prévoit également d’ouvrir les données collectées pour ses initiatives «AI for Good».