Microsoft choisit Eric Horvitz comme premier directeur scientifique; Peter Lee reprend Microsoft Research – .

Eric Horvitz. (Microsoft Photo)

Microsoft a nommé aujourd’hui son premier directeur scientifique, promouvant Eric Horvitz, chef de file de la recherche et associé technique de longue date, au nouveau poste. Il a également annoncé que le chef de Microsoft Healthcare, Peter Lee, serait le nouveau directeur de Microsoft Research.

Horvitz a débuté chez Microsoft en 1993 en tant que chercheur principal. Il était plus récemment directeur de Microsoft Research Labs, spécialisé dans l’intelligence artificielle.

«Le poste de scientifique en chef vise à fournir un leadership intersociétés sur les avancées et les tendances liées aux questions scientifiques et sur les questions et opportunités importantes qui se présentent à l’intersection de la science, de la technologie et de la société», a écrit Horvitz sur LinkedIn. “Je suis impatient d’avoir la possibilité de façonner plus profondément les activités de notre entreprise, le centre d’attention, les investissements et la compréhension de la façon dont les efforts d’aujourd’hui et les plans à court terme sont liés aux tendances – et aux surprises potentielles – à l’horizon.”

Lee remplacera Horvitz et dirigera la branche Microsoft Research, ajoutant à ses responsabilités actuelles de vice-président d’entreprise chez Microsoft Healthcare. Il supervisera également les équipes impliquées dans l’incubation de nouvelles opportunités commerciales fondées sur la recherche, notamment Research Canvas, Healthcare NExt et Foundry99. Lee a rejoint Microsoft en 2010 et a auparavant passé 22 ans à l’Université Carnegie Mellon.

Peter Lee, vice-président de Microsoft Healthcare, s’exprimant lors de la conférence HL7 DevDays en juin. (Photo de fichier .)

L’ancien chef de Microsoft AI Harry Shum a quitté Microsoft en février. Shum a dirigé l’IA et le groupe de recherche de Microsoft, ainsi que Microsoft Research.

Le directeur technique de Microsoft, Kevin Scott, a repris les responsabilités de Shum tout en conservant son travail précédent.

Microsoft a investi massivement dans les efforts liés aux soins de santé ces dernières années, nouant des partenariats avec des sociétés telles que Novartis et Adaptive Biotechnologies. Des rivaux technologiques tels que Google et Amazon se joignent à Microsoft dans la course à la modernisation des données de santé.