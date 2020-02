Microsoft commence enfin à déployer les nouvelles icônes Windows

Microsoft déploie enfin son nouvel assortiment d’icônes colorées dans Windows 10. Après avoir mis à jour l’apparence d’un accès direct à ses applications dans le style Fluent Design, il fait désormais de même avec le autres applications et utilitaires système.

Cette nouvelle mise à jour inclut donc tous les services de base utilisés sur un PC, de l’application d’horloge à la calculatrice, en passant par l’appareil photo, le calendrier et même celle du terminal lui-même.

Les nouvelles icônes de Windows 10

Les nouvelles icônes sont déjà disponibles pour ceux qui font partie du groupe d’utilisateurs avec des mises à jour plus rapides et plus directes. Bien que plus risqué aussi, car nous avons déjà vécu plusieurs fois. Autrement dit, les utilisateurs qui sont dans le premier «Fast Ring» et ceux qui viennent en premier aux nouvelles du système d’exploitation Microsoft. Ces mises à jour ne devraient pas prendre plus de quelques jours pour être disponibles pour les autres utilisateurs.

L’engagement de Microsoft à fournir cette conception fluide au reste du système d’exploitation est également inclus dans la poussée attendue vers Windows 10X. Ce système d’exploitation s’adaptera enfin aux appareils avec plusieurs écrans et même un grand écran flexible, comme le Lenovo ThinkPad X1 Fold, qui l’attend toujours.

Le changement derrière les nouvelles icônes Windows

Selon Cristina Koehn, responsable de la conception et des appareils Windows chez Microsoft, cette semaine dans une publication, les principes esthétiques après la mise à jour du nouveau design ont été effectués avec le maximum de le garder aussi intuitif que possible.

Koehn déclare que ce “voyage” a été nécessaire, après avoir adopté les icônes monochromes dans Windows 8, à mesure que l’adoption de styles dans l’écosystème se généralise, cette approche “doit évoluer”: “Lorsque les icônes de la barre des tâches et du menu Démarrer ont des styles différents, une plus grande charge cognitive est créée pour explorer et trouver des applications.”

Microsoft a recherché rester familier avec les nouvelles icônes, d’une manière facilement reconnaissable mais en conservant les essences de ceux qui les ont précédés.

