Microsoft commence les tests bêta de la prise en charge multi-fenêtres iPadOS pour Word et PowerPoint

L’année dernière, l’un des changements les plus utiles apportés à iPadOS 13 a été la possibilité d’ouvrir plusieurs fenêtres de la même application. Lentement mais sûrement, de plus en plus de développeurs ont ajouté la prise en charge de cette fonctionnalité à leurs applications, et maintenant Microsoft s’y joint également.

Microsoft prend désormais en charge les tests bêta pour iPadOS multi-fenêtres dans Word et PowerPoint pour iPad. Cela vous permet d’ouvrir et de travailler côte à côte sur deux documents ou présentations. Dans un article de blog, Microsoft met en évidence trois façons différentes d’accéder à cette fonctionnalité:

Appuyez, maintenez et faites glisser un fichier depuis le Récent, partagé et ouvert liste de fichiers dans l’application sur le bord de l’écran de l’iPad pour l’ouvrir côte à côte.

Dans Word ou PowerPoint, balayez vers le haut depuis le bas de l’écran et ouvrez le dock. Appuyez ensuite sur l’icône de la même application et maintenez-la enfoncée, puis faites-la glisser hors du dock vers le bord gauche ou droit de l’écran. Appuyez ensuite sur le document pour l’ouvrir.

Dans Word ou PowerPoint, accédez au Récent, partagé et ouvert vues dans l’écran de démarrage de l’application, appuyez sur le “…”Pour un fichier dans la liste, puis appuyez sur Ouvrir dans une nouvelle fenêtre.

À l’heure actuelle, Microsoft n’a pas révélé quand il prévoit de rendre la prise en charge multi-fenêtres de l’iPad accessible à tous les utilisateurs, mais nous espérons que ce sera le plus tôt possible. Pour le moment, vous pouvez rejoindre la version bêta publique de Microsoft Word via ce lien TestFlight et la version bêta de Microsoft PowerPoint via ce lien.

Et au cas où vous l’auriez oublié, Craig Federighi d’Apple a en fait démontré la prise en charge multi-fenêtres de Microsoft Word lors de la WWDC 2019. Il est assez incroyable qu’il ait presque un an pour que la fonctionnalité soit disponible.

La vidéo ci-dessous offre un aperçu plus détaillé de la nouvelle prise en charge de Microsoft Office pour les fenêtres multiples sur iPad. Que pensez-vous de la mise en œuvre de Microsoft? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: