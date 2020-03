Microsoft conserve les vignettes dynamiques, mais améliorées

Les tuiles Live sont là pour rester … “Ceux qui aiment les vignettes en direct continueront de le faire”, a déclaré Brandon LeBlanc, le responsable de programme principal de Microsoft, qui a émis des rumeurs qui parient sur sa suppression dans la refonte de l’interface pour laquelle il se prépare. Mises à jour Windows 10 à venir.

Cela peut sembler être un mensonge, mais nous parcourons le menu Démarrer de Windows depuis près de huit ans. Un élément important parfaitement résolu dans Windows 7, incompréhensiblement Microsoft était déterminé à détruire. Tout d’abord, supprimez-le directement dans Windows 8, puis forcez une interface tactile terrible.

Microsoft a entendu de vives critiques, inversé et amélioré le menu dans Windows 8.1 et encore plus dans Windows 10. Le menu de démarrage actuel de la dernière version de Windows 10 est loin de l’horrible Windows 8 de interface, convivialité et personnalisation, mais toujours pas fini d’aimer tous les utilisateurs qui ont réclamé à Microsoft quelque chose de plus proche de ce que Windows 7 offrait.

Live Tiles, maintenu, mais amélioré

Ces «mosaïques en direct» étaient une caractéristique des smartphones avec Windows Mobile, où elles ressemblaient et fonctionnaient très bien, comme dans les appareils à écran tactile de taille moyenne tels que les tablettes. Cependant, sur le bureau, ils n’offrent pas le même utilitaire et ils n’ont pas fini d’aimer le personnel. Microsoft contourne toujours le composant et la plupart des médias ont opté pour sa suppression après avoir vu une compilation de Windows Insider qui n’en avait plus ou celle de Windows 10X où ils n’apparaissaient pas non plus.

Maintenant, dans la dernière webémission de Windows Insider, responsable de Microsoft Ils disent qu’ils vont être maintenus, mais améliorés, tout comme le menu de démarrage. Comme vous pouvez le voir sur l’image, ce nouveau menu n’est pas très différent de la version actuelle de Windows 10 en termes de conception et de format général. Mais son fonctionnement et son intégration avec le menu.

Il semble plus propre, avec des couleurs plus uniformes, permettant aux nouvelles icônes de se fondre parfaitement avec les effets acryliques fournis par le langage de conception Fluent Design. Et en mode sombre et clair. “L’idée est d’unifier visuellement le menu Démarrer, d’un aspect quelque peu chaotique, à quelque chose d’un peu plus uniforme”, a déclaré Mike LaJoie, responsable du design d’icônes chez Microsoft.

La vérité est que visuellement l’ensemble du menu Démarrer et des vignettes dynamiques est plus joli, mais nous ne savons pas si les utilisateurs se contenteront d’un changement purement cosmétique. L’élimination de leur composant interactif (dynamique) et leur simple conversion en icônes de raccourci pour lancer les applications ou les outils système les plus importants feraient une différence.

Personnellement, j’aurais beaucoup de menu Windows 7 mis à jour en termes visuels, d’icônes et surtout avec une plus grande personnalisation pour que chaque utilisateur puisse le laisser à sa guise. Il y a quelque temps, une solution a été commentée qui pourrait être définitive, car elle offrirait à l’utilisateur un contrôle total sur les vignettes dynamiques, en pouvant les désactiver ou les activer à volonté avec un simple bouton. Et rendez-les statiques ou interactifs.

On verra. Microsoft travaille avec plusieurs designs et nous devrons attendre la décision finale pour les futures mises à jour de Windows 10. De cette façon, nous tournerions la page de la controverse du menu Démarrer et des Live Tiles. Près de huit controverses, rien de moins.