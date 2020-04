Microsoft CTO revient aux racines rurales pour trouver l’avenir de l’IA – .

Kevin Scott est le directeur de la technologie de Microsoft, son vice-président exécutif de l’IA et de la recherche, et l’auteur, avec Greg Shaw, du nouveau livre, «Reprogrammation du rêve américain: de l’Amérique rurale à la Silicon Valley, Making AI Serve Us All».

Scott, qui a rejoint Microsoft avec son acquisition de LinkedIn, remonte à ses racines dans la Virginie rurale dans le livre, faisant valoir qu’il existe un juste milieu entre les points de vue extrêmes sur l’avenir de l’intelligence artificielle – celui dans lequel les perturbations à court terme est suivie d’avantages à long terme à mesure que la technologie augmente et améliore les efforts humains.

Mais d’abord, dit-il, nous devons garantir un accès égal à la technologie, à commencer par le haut débit rural, dont l’importance est soulignée par la montée du travail à distance pendant la crise actuelle du COVID-19.

Scott a parlé avec nous par téléphone cette semaine de sa vision de l’avenir de l’intelligence artificielle et de la technologie, avant la sortie du livre le mardi 7 avril. Il participera également à une diffusion en direct avec l’auteur de “Hillbilly Elegy” JD Vance, qui a écrit l’avant du livre, à 10 heures du Pacifique le lundi 6 avril.

Écoutez notre conversation ci-dessus, abonnez-vous à . dans n'importe quelle application de podcast et continuez à lire pour les faits saillants modifiés.

CTO de Microsoft Kevin Scott. (Photo . / Kevin Lisota)

L’influence de son éducation rurale: «Lorsque nous avons commencé à écrire le livre, l’une des premières choses que j’ai faites a été de rentrer chez moi dans les régions rurales de la Virginie centrale, où ma famille vit toujours, et j’ai encore une tonne d’amis et de membres de la famille. J’ai eu ce moment “aha” dès que j’ai commencé à discuter avec les gens. Ce sont certaines des personnes les plus ingénieuses et les plus industrieuses que j’aie jamais connues.

«Et ils ont toujours été en mesure de prendre les outils qui étaient à leur disposition et de créer des choses vraiment intéressantes pour faire des entreprises qui ont fait de bonnes choses pour leurs clients, qui ont créé des emplois, qui ont créé des avantages pour leurs communautés, qui ont aidé les individus à réaliser leur créativité ou visions entrepreneuriales, et vraiment les laisser faire des choses incroyables et convaincantes.

“Il m’est devenu immédiatement évident qu’ils allaient pouvoir faire de grandes choses avec l’IA.”

Opportunités et défis pour démocratiser l’IA: «Grâce aux logiciels open source et aux plates-formes cloud et à tous les supports pédagogiques disponibles en ligne, un lycéen motivé a pu faire ce qui était difficile pour moi, cela a pris six mois et 16 ans. Ils pourraient le faire en deux jours, en un week-end. Les outils sont là.

Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les entreprises ou les particuliers puissent se connecter à un avenir numérique lorsqu’ils ne peuvent pas se connecter à Internet.

«Les choses que nous devons résoudre dans ces communautés concernent l’accès. Comment faire éduquer les enfants, où ils ont les compétences nécessaires pour participer à l’avenir numérique, pour être en mesure de prendre ce qui est déjà à leur disposition en termes de ces outils d’IA et de construire des choses et de créer des opportunités pour eux-mêmes? Comment leur donnez-vous les modèles dont ils ont besoin pour se voir dans ces emplois du futur?

«Et puis comment résoudre des choses qui devraient être prosaïques à ce stade, mais qui sont toujours des obstacles, comme l’accès à large bande pour tout le monde? Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les entreprises ou les particuliers puissent se connecter à un avenir numérique lorsqu’ils ne peuvent pas se connecter à Internet. “

Kevin Scott de Microsoft, à gauche, et le Dr Ranveer Chandra inspectent un point chaud Internet alimenté par l’énergie solaire alors qu’ils poursuivent les progrès de l’agriculture de précision dans un champ près de Carnation, Washington (Microsoft Photo, 2018)

IA et emplois: «Si l’on regarde de très très longues périodes, la technologie et l’automatisation sont presque toujours une bonne chose pour la société. Nous avons profité du feu et de l’agriculture et de notre base industrielle existante, et nous bénéficierons également de l’IA.

“Il y a ce schéma qui se produit lorsqu’une nouvelle technologie perturbatrice arrive. Il y aura certainement des emplois qui seront touchés, mais je pense que c’est en fait plus compliqué que les gens ne l’imaginent. Le simple fait de le considérer comme un outil de réduction des coûts est un échec colossal de l’imagination. Comment cela peut-il être un outil qui améliore et augmente les êtres humains pour leur permettre de faire plus de ce qu’ils sont vraiment grands? C’est la bonne façon de penser à l’IA. “

L’impact de COVID-19 sur l’innovation: «Nous avons actuellement un ensemble de circonstances qui donnent à réfléchir, tant en termes de coût humain du virus que d’impact économique. Nous avons la chance de disposer d’une infrastructure technologique qui nous permet de collaborer à distance avec nos collègues. Le développement de logiciels évolue dans cette direction depuis longtemps, où vous pouvez désormais effectuer pratiquement la plupart de votre travail, même du point de vue des opérations, dans le cloud. »

“Je ne pense pas que le rythme de l’innovation, au moins dans les logiciels et les biosciences, ralentisse en conséquence. Je pense que si quelque chose, ce que vous allez voir, c’est que lorsque vous en sortirez de l’autre côté, nous aurons les conditions pour encore plus d’innovation que nous n’en avons jamais vu auparavant dans ces deux domaines, juste parce qu’il y a être autant d’investissement et un besoin très, très important et urgent du public pour tout cela, l’infrastructure technologique et nos capacités en matière de soins de santé et de produits pharmaceutiques, pour obtenir beaucoup, beaucoup mieux beaucoup plus rapidement. »

«Reprogrammation du rêve américain», de Kevin Scott avec Greg Shaw, doit sortir le 7 avril, publié par Harper Business.