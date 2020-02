Microsoft, de nouveaux détails sur Windows 10X révélés lors de la journée des développeurs

Microsoft a dévoilé ses plans de développement d’applications à double écran sur son système d’exploitation Windows 10X et Android. Les développeurs peuvent tester leurs applications sur Windows 10X aujourd’hui via un émulateur. Plus de détails sur Windows 10X ont été révélés. Microsoft a dévoilé de nouveaux détails sur Windows 10X et le développement d’applications à double écran.

Aujourd’hui, Microsoft a partagé plus d’informations sur le développement d’applications pour son prochain système d’exploitation, Windows 10X. La société a fourni quelques détails lors de l’événement Developer Day et a publié des informations pour les développeurs d’applications. Plus précisément, Microsoft souhaite que les développeurs adaptent leurs applications Android pour prendre en charge Microsoft Surface Duo.

Microsoft Windows 10X progresse parmi les développeurs

Les appareils pliables et à double écran offrent aux développeurs de nouvelles façons de présenter leurs applications grâce à de nouvelles fonctionnalités et Microsoft souhaite que les développeurs soient prêts pour la sortie de ces appareils.

Qu’il s’agisse d’une application Windows ou Android, Microsoft permet aux développeurs d’adapter plus facilement leurs applications pour profiter des nouvelles fonctionnalités introduites avec les appareils à double écran et pliables. Lors de l’événement Microsoft 365, la société a publié les détails de trois domaines clés sur lesquels les développeurs doivent se concentrer pour améliorer leurs applications.

L’un d’eux est l’espace de travail étendu. Si les appareils ont deux écrans, il sera nécessaire d’étendre les informations de l’application et de mettre en évidence le contenu le plus important pendant que les utilisateurs utilisent un espace plus grand pour faire ce qu’ils ont fait auparavant.

Un autre point important est de concentrer l’activité sur deux écrans. Un appareil à double écran est plus grand et permet aux utilisateurs de profiter de plus d’espace pour leur travail. Il sera donc possible de voir l’application sur un écran tout en visualisant les outils utiles à l’utilisateur sur l’autre écran.

Le dernier – mais non le moindre – est le concept d ‘«applications connectées»; les utilisateurs qui utilisent plusieurs applications ont besoin de plus d’activité sans perdre le contexte de leur travail. Pour cette raison, sur des appareils à plusieurs écrans, vous pouvez gérer plusieurs applications simultanément en mode multitâche sur différents écrans.