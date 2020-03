Microsoft déclare que la Xbox Series X ne sera probablement pas retardée par un coronavirus – .

La Xbox Series X devait initialement être lancée pendant la saison des vacances 2020.

Malgré la nouvelle pandémie de coronavirus, Microsoft déclare que sa chaîne d’approvisionnement est «de retour sur les rails» et qu’elle ne s’attend pas à ce que son nouveau matériel, y compris la Xbox Series X, soit retardé.

Dans l’ensemble, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, pense que l’entreprise résiste bien à la tempête.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Alors que nous tentons tous de traverser une pandémie virale qui a forcé une grande partie du monde à fermer, il est important de ne pas laisser le destin et la tristesse vous submerger. Tout le monde a différentes façons de faire face aux catastrophes, et pour beaucoup d’entre nous, le jeu est une évasion utile, comme en témoignent les ventes record d’Animal Crossing: New Horizons, qui a été lancé pour le Switch la semaine dernière. Donc, même si ce n’est peut-être pas une priorité absolue, les retards potentiels des consoles de nouvelle génération ont été un sujet de conversation pendant des mois, mais Microsoft a essayé de calmer ces craintes cette semaine.

S’adressant à CNBC mardi, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que la chaîne d’approvisionnement en matériel remontait maintenant que la nouvelle épidémie de coronavirus était contenue dans une grande partie de l’Asie. Lorsqu’on lui a demandé si la société serait en mesure de livrer les produits qu’elle avait prévu de commercialiser d’ici la fin de l’année avant que COVID-19 ne devienne une préoccupation aussi urgente, Nadella a déclaré ceci: «Du côté de l’offre, nous revenons sur les rails.»

Dans l’état actuel des choses, l’offre ne sera pas un problème lors du lancement de la Xbox Series X cet automne, bien que la situation soit fluide et que personne ne puisse vous dire exactement comment cette pandémie va se développer. Cela dit, il pourrait y avoir une question de demande, car les États-Unis et l’Europe sont encore aux premiers stades de leurs propres épidémies de coronavirus, avec potentiellement des mois avant que deux des marchés les plus importants pour Xbox puissent se stabiliser.

La bonne nouvelle est que la Xbox Series X est toujours prête à arriver à l’heure prévue cette saison des fêtes, sauf développements imprévus. Et tandis que Microsoft dans son ensemble a été touché par la pandémie comme toutes les autres entreprises de la planète, Nadella dit que l’entreprise tient le coup malgré tout le chaos.

“Nous avons un excellent bilan, nous sommes une entreprise très diversifiée, nous avons un mélange de rentes, non rentes, qui est également plus fort que même la dernière fois que nous sommes même entrés dans la crise financière”, a déclaré Nadella à CNBC. “Je suis convaincu que nous en sortirons, franchement, assez forts.” Et quant à la façon dont le gouvernement des États-Unis gère la pandémie de coronavirus, Nadella dit qu’il croit qu’il «fait la bonne chose, c’est-à-dire qu’il se concentre sur les employés les plus touchés et les industries les plus touchées, et petites entreprises. “

Source de l’image: Xbox

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.